João Amoêdo declara voto em Lula no 2º turno

Fundador do partido Novo, João Amoêdo declarou voto em Lula no segundo turno das eleições deste ano. A afirmação acontece após ele sinalizar que anularia o voto, ter criticado o petista e declarado apoio a Bolsonaro no segundo turno de 2018.

"Os fatos, a história recente e o resultado do primeiro turno, que fortaleceram a base de apoio de Bolsonaro, me levam à conclusão de que o atual presidente apresenta um risco substancialmente maior", disse Amoêdo, por escrito, ao jornal Folha de São Paulo.

O político prevê críticas à declaração de voto dentro do Novo, mas diz que a liberdade de expressão é um dos princípios do partido.

Entre os riscos que o fazem desistir do voto nulo, ele cita a recente declaração de Bolsonaro sobre alterar a composição do Supremo Tribunal Federal.

Apoios ao petista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já recebeu oficialmente o apoio de 16 dos 32 partidos políticos brasileiros. Outros cinco partidos formalizaram adesão à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição.

Entre os partidos que apoiam Lula, estão as dez siglas que compuseram sua coligação nacional para o primeiro turno: Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Federação PSOL/Rede (PSOL e Rede), PSB, Solidariedade, Pros, Avante e Agir.

Além disso, PDT, Cidadania, PCB, PSTU, PCO e Unidade Popular anunciaram que estarão com o petista no segundo turno. Bolsonaro teve já no primeiro turno uma coligação menos ampla, formada por PL, PP e Republicanos. Nos últimos dias, PSC e PTB anunciaram que também apoiam a candidatura do presidente no segundo turno.

Outros sete partidos já declararam neutralidade no pleito e liberaram seus diretórios estaduais para escolherem seus candidatos. São eles: União Brasil, MDB, PSDB, PSD, Podemos, Novo e DC.