Dono de clínica responsável por suposto laudo contra Boulos foi condenado por falsificar diploma

Após o coach Pablo Marçal (PRTB) acusar o político Guilherme Boulos (Psol) de usar drogas e o psolista exibir um exame toxicológico para rebater a acusação, o jornal O Globo revelou que há inconsistências na alegação de Marçal.

Uma delas é que o biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior, dono da clínica que emitiu o suposto laudo que comprovaria a internação de Guilherme Boulos, foi condenado por falsificar o diploma de medicina.

Segundo a reportagem, a condenação aconteceu em 2021, quando a 22ª Vara Federal de Porto Alegre o considerou culpado por tentar usar documentos falsos para obter o registro profissional de médico.

Luiz Teixeira foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por apresentar diploma e ata de colação falsos ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

Os documentos teriam sido emitidos pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos – no entanto, a instituição informou às autoridades que Teixeira nunca esteve no quadro de alunos da Fundação.

Boulos diz que vai pedir prisão de Marçal

Segundo a coluna Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) vai pedir a prisão de Pablo Marçal (PRTB). Ele fez uma live nas suas redes sociais em que detalha a medida.

De acordo com Boulos, os advogados vão pedir também a cassação do autointitulado ex-coach por meio de uma notícia-crime por falsificação de atestado médico, uso de documento falso, disseminação de notícia inverídica em período eleitoral, calúnia, difamação e injúria e associação criminosa.

"Simples assim. O cidadão não tem limite. A um dia da eleição, ele inventa essa fake news. Agora, gente, chegou num limite para ele. Estamos entrando agora a noite com um pedido de prisão contra ele, na Justiça Criminal. Dele e do dono da clínica. Dele e do dono da clínica", disse Boulos na live.

Guilherme Boulos também pediu a prisão de Luiz Teixeira da Silva Júnior.

Documento indica nome errado de instituição

Um dos elementos que indicou a falsificação ao Cremers foi o uso do nome errado da instituição de ensino. Nos documentos, a Fundação foi referenciada como “Centro Universitário Serra dos Órgãos”.

Segundo a denúncia, o biomédico teria pago R$ 27 mil a falsificadores para emitir os documentos. Na época, Luiz Teixeira afirmou ter sido “vítima de um engodo” de um despachante.

A acusação de Marçal foi postada nas redes sociais na noite desta sexta-feira (04). Em uma publicação, o coach compartilhou um suposto receituário médico de encaminhamento de Boulos a uma emergência psiquiátrica em 2021. O documento também acusava teste positivo para cocaína.

Assim como no caso do diploma, o receituário publicado tem elementos que condizem com uma falsificação. Ele é assinado pelo médico José Roberto de Souza (CRM 17064-SP), um profissional já falecido. Além disso, o nome da clínica em questão – Mais Consultas – está escrito errado no logotipo, onde consta a grafia "Mais Consulta".

"O dono da clínica do documento que ele publica tem vídeo com Pablo Marçal, é apoiador dele. Ele falsificou um documento com um CRM de um médico que faleceu há dois anos para que ninguém fosse responsabilizado", afirmou Boulos em uma live.

A postagem publicada por Marçal alcançou mais de 370 mil likes de 70 mil comentários até às 23h desta sexta-feira (04), além de ter sido compartilhada em diversos grupos de apoiadores do coach paulista.

Ainda no fim da noite de ontem, o Instagram retirou o post do ar. A Meta, empresa dona da rede social, não se posicionou sobre o caso.