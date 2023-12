Deputado do Ceará envia recurso milionário para município onde tirou apenas dois votos

Derrotado na disputa pela reeleição, o agora ex-deputado federal Vaidon Oliveira (Solidariedade) fez um movimento político atípico no ano passado. Ciente de que não foi reeleito, o parlamentar indicou parte de suas emendas individuais impositivas para o município de Quiterianópolis, no Sertão dos Inhamuns. O que chama atenção é que o político obteve apenas dois votos na cidade em 2022.

Considerando os dois últimos pleitos, a base eleitoral do ex-parlamentar minguou no município. Em 2018, ele obteve 32 votos de quiterianopolenses. No ano passado, sobraram duas pessoas na base do político.

Veja também

Ainda assim, o ex-deputado destinou cerca de R$ 6 milhões para a prefeitura local, sendo responsável por mais de 80% dos recursos enviados por deputados para a cidade nessa modalidade de repasse. Os montantes foram indicados tanto para investimentos em obras municipais quanto para a melhoria no atendimento à saúde.

Vaidon ainda enviou R$ 817 mil para Ibicuitinga, que lhe concedeu 4 votos; e R$ 1 milhão para Nova Russas, cidade que reuniu 8 eleitores do político em 2022. Por outro lado, para municípios como Fortaleza, onde ele conquistou 11,1 mil votos, e Uruoca, onde acumulou cerca de 3 mil eleitores, o então deputado não destinou recursos de suas emendas individuais neste ano.

Esses dados são resultados de um cruzamento de informações disponíveis na Câmara dos Deputados e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Ele toma como base os pleitos eleitorais e o envio de emendas individuais impositivas dos deputados federais cearenses até o último dia 30 de novembro. Indicados no ano passado, os recursos foram pagos ao longo deste ano.

Essa reportagem integra a série “Rota das Emendas no Ceará”, que segue os caminhos dos recursos enviados por parlamentares cearenses aos municípios do Estado e revela como as decisões políticas afetam a distribuição do recurso público.

Muito dinheiro e pouco voto

Apesar das emendas enviadas por Vaidon Oliveira para Quiterianópolis serem aquelas com maior volume de recursos para uma das menores quantidades de votos, a estratégia usada por ele não é exceção.

Considerando o resultado eleitoral dos parlamentares no último pleito que disputaram, há casos em que o político enviou emendas — já pagas — para locais onde sua base eleitoral é de apenas um eleitor.

Foi o que fez Heitor Freire (União) ao direcionar R$ 598,5 mil para a Saúde de Potiretama, onde o ex-deputado federal e hoje diretor da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) recebeu apenas um voto no pleito de 2022.

Ex-deputado federal, Pedro Augusto Bezerra (PDT) também não parece ter adotado como critério para destinação de suas emendas impositivas os locais onde estão suas bases eleitorais. Conforme o Diário do Nordeste mostrou na última quinta-feira (21), o político não enviou recursos para Juazeiro do Norte — nem para o Cariri —, seu berço político.

Por outro lado, o pedetista indicou quase R$ 10 milhões para três municípios onde, ao todo, recebeu menos de 70 votos. Para São Benedito, que lhe concedeu 3 votos, o ex-deputado enviou R$ 1,1 milhão. Outros R$ 250 mil foram para Jijoca de Jericoacoara, cidade que apenas um eleitor lembrou dele nas urnas em 2018, na última vez em que disputou eleição.

Veja também

O maior volume de recursos indicado pelo político no ano passado para ser executado neste ano teve como destino a cidade de Paraipaba, que recebeu R$ 8,1 milhões e concedeu apenas 61 votos ao ex-parlamentar. Questionado pela reportagem sobre os critérios adotados na distribuição dos recursos, Pedro disse que "todos os municípios merecem a atenção".

"No meu caso, procurei atender a todos os municípios que recorreram a mim quando ainda era deputado federal. Gostaria de ter ajudado aos 184 municípios do Ceará. Os municípios que não consegui atender diretamente tentei através do Governo do Estado. O critério é não descriminar", concluiu.

Com maior quantidade de votos, mas ainda sem atingir a marca de 100 eleitores, o deputado federal José Airton Cirilo (PT) e o ex-parlamentar Genecias Noronha (PL) também escolheram municípios onde receberam baixa votação para destinar emendas.

No caso do petista, quase R$ 9 milhões foram para Novo Oriente e Boa Viagem, onde ele somou 75 votos no pleito de 2022. Já Genecias enviou R$ 1 milhão para Umari, que lhe concedeu 8 votos em 2018.

Ao Diário do Nordeste, José Airton justificou seu critério de destinação de emendas. “Eu avalio os projetos e como vai beneficiar a população. Como sou votado no Ceará, acabo recebendo muitas demandas de todos os municípios, prefeitos e lideranças, aí entra a questão dos projetos e o que terá de benefício para a população”, afirmou.

R$ 32,1 milhões foi o valor em emendas individuais que os deputados puderam distribuir

Ele reforçou que tem a saúde como uma área prioritária, então envia uma parte significativa de suas emendas para “custeio e ampliação dos serviços” independentemente da votação que recebeu na cidade.

Por meio da assessoria de imprensa, o ex-deputado Genecias Noronha informou apenas que avaliava o apoio recebido e os projetos pensados para os municípios na hora de indicar os recursos.

Heitor Freire e Vaidon Oliveira foram procurados pela reportagem via telefone e Whatsapp, em diferentes momentos, desde a semana passada, mas não houve retorno.