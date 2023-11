Definição de candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza fica para 2024, decide diretório do partido

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza aprovou por unanimidade, em reunião na manhã deste sábado (11), uma resolução que estabelece a unidade na escolha do candidato ou candidata do partido à Prefeitura de Fortaleza em 2024 e aponta que a decisão ficará para o próximo ano.

O diretório municipal solicitará ao nacional a extensão do prazo de definição dos nomes de 30 de novembro para 30 de março de 2024. Na prática, caso ocorra de modo consensual, a decisão deve sair até março. Se houver necessidade de prévias, fica para 15 de abril.

A deliberação registrada de modo consensual converge com o pedido do governador Elmano de Freitas para que a definição da candidatura do PT na sucessão do prefeito Sarto Nogueira (PDT) se arrastasse até o próximo ano.

Veja também

Na reunião deste sábado, explica o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio, o diretório demandou que o prazo fosse revisto, pois já havia uma determinação nacional estabelecendo algumas escolhas do processo para esse ano.

Guilherme Sampaio Presidente do PT Fortaleza "Até 30 de novembro, o diretório municipal deveria se reunir e deliberar dois caminhos: por consenso ou maioria de, no mínimo, dois terços, a definição da tática eleitoral e dos nomes, e submete se a homologação da direção nacional. O segundo: não havendo consenso, a realização de prévias ou encontro municipal que acontecerá no dia 15 de abril".

No encontro do diretório, além do deputado, estiveram presentes, dentre outros, a deputada estadual Larissa Gaspar; e os vereadores do partido em Fortaleza, professora Ana Paula e Dr. Vicente. Na reunião, discursos reforçaram a necessidade de unidade na base de sustentação do governo Elmano.

Guilherme ressaltou que o tempo estabelecido para a formulação da decisão tem como finalidade a “síntese política necessária ao PT para apresentar a melhor alternativa ao povo de Fortaleza e essa síntese não pode ser engessada por um prazo burocrático".

O diretório deliberou os seguintes pontos na reunião:

Solicitação ao Diretório Nacional a extensão do prazo de decisão sobre a tática e candidatura à Prefeitura da Capital até o primeiro trimestre de 2024;

Consulta ao Diretório Nacional sobre se o método de decisão acerca da tática e candidatura por consenso ou no mínimo 2/3 do Diretório Municipal seguiria vigente na prorrogação ora solicitada ao lado das possibilidades de Encontro ou Prévia;

Aprofundamento do diálogo entre as correntes internas, bancadas e lideranças de relevo no estado, em torno da busca de um consenso progressivo acerca da apresentação de nomes para composição da chapa majoritária à federação PTPV-PcdoB e partidos aliados;

Realização de momentos com a militância do PT Fortaleza para debater sobre conjuntura e tática eleitoral do PT para 2024, cujo formato deverá ser definido pela Comissão Executiva Municipal;

Disponibilização ao conjunto dos filiados e filiadas um diagnóstico sobre os problemas da cidade com base nos seminários territoriais e na escuta dos setores sociais;

Criação de um grupo de trabalho eleitoral a fim de organizar, fortalecer e consolidar a chapa de vereadores de 2024, com o objetivo de ampliar expressivamente a bancada, bem como tratar das questões referentes à eleição majoritária;

Início imediato da formação de pré-candidatos e pré-candidatas sobre o modo petista de legislar;

Realização de uma reunião com as principais lideranças do PT incluindo o Governador para tratar tanto da disputa majoritária na capital como da chapa de vereadores e vereadoras;

Proposição a federação PT-PV-PcdoB de criação de grupo técnico de especialistas, com o objetivo de monitorar políticas públicas, organizar seminários e sistematizar dados para nosso futuro programa.

Candidaturas em debate

Até o momento, pelo menos 3 nomes oficiais do partido estão postos no debate sobre a sucessão do prefeito Sarto Nogueira (PDT): Luizianne Lins; Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar. Em paralelo, o PT pode receber ainda a filiação de Evandro Leitão que se coloca também como opção para o próximo ano.

Questionado sobre uma certa ansiedade dos integrantes do PT por uma definição sobre a situação de Evandro, Guilherme disse que “a bola está com o presidente (da Assembleia Legislativa)".

Guilherme Sampaio Presidente do PT Fortaleza "Ele (Evandro Leitão) tem o respeito da direção e da militância do Partido dos Trabalhadores, por ser um ator político relevante no nosso projeto em curso no Estado do Ceará, por ser um aliado valioso. Até aqui, o que cabe ao PT é tomar suas deliberações em função dos seu quadro atual, que não conta com o deputado Evandro entre os seus filiados”.

Guilherme destacou ainda que, se for da pretensão de Evandro se colocar como pré-candidato pelo PT, "será avaliado na dimensão desse projeto político que está em curso no Ceará".

Veja também

Realização de prévias

Sobre a realização de prévias internas, na qual os filiados ao partido podem votar em qual candidato querem que represente o PT na disputa, Guilherme diz que o PT tentará aprofundar o diálogo e esgotá-lo na busca de um consenso progressivo.

Guilherme Sampaio Presidente do PT Fortaleza "Se chegarmos nesses prazos que estão sendo deliberados e não tivermos essa definição como fruto de um consenso progressivo, nós temos nosso mecanismos democráticos. A prévia será uma novidade no PT. Nunca vivemos a experiência de uma prévia em Fortaleza. Acho extremamente saudável. Mas se houver um encontro, esse encontro será fruto da participação direta dos filiados porque para compor o colegiado do encontro há necessidade dos filiados votarem diretamente elegendo chapas de delegados".

Na ausência de um consenso sobre o nome, qualquer decisão, reitera Guilherme, terá participação direta da militância do PT.