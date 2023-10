Elmano pede tempo ao PT para definir candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) , defendeu que os debates no PT para a definição de candidatura em 2024 se arrastem para o ano que vem. A declaração do mandatário aconteceu durante o primeiro dia da Expo Favela Ceará, nesta sexta-feira (27).

“Acho que nós do PT temos maturidade para nos darmos tempo suficiente para tomar decisões e apostar na nossa capacidade de encontrar soluções consensuais. Eu já disse que quero interferir, conversar, poder dialogar sobre as eleições de 2024 em 2024”, argumentou o chefe do Executivo estadual.

Vivendo sob uma situação de divergência entre correntes, em que ao menos três pré-candidaturas confirmadas e um quarto nome é especulado, os petistas da Capital se dividem entre a realização de prévias e a busca por um consenso em torno de uma figura única.

Estão na lista de possíveis representantes os já filiados Guilherme Sampaio, que é deputado estadual; Luizianne Lins, ex-prefeita da cidade e deputada federal; e Larissa Gaspar, que exerce o cargo de deputada estadual. O atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, hoje no PDT, também é aventado como uma possibilidade, caso seja integrado à sigla.

Diretório em consonância

A postergação da definição é um percurso que o governador acredita que será seguido pelos correligionários da instância local do PT. “O diretório municipal, me parece, vai ter uma reunião nas próximas semanas e eu acho que é muito possível que o partido acabe deixando mais para a frente uma decisão, com o tempo para a gente debater e dialogar. Assim nós fizemos em outros processos e foi o melhor resultado que tivemos”, reforçou.

Ao que informaram interlocutores ao Diário do Nordeste, na próxima quarta-feira (1º) os membros da Executiva de Fortaleza irão se encontrar para discutir a conjuntura atual. A discussão, por enquanto, deve ser a linha defendida pelo governador, de adiamento da indicação de um nome, tendo em vista o contexto da sondagem de Evandro para se filiar à sigla.

O partido poderia decidir ainda neste mês de novembro, já que uma resolução do PT Nacional prevê a não realização de prévias para o pleito em diretórios municipais caso haja consenso de 2/3 dos integrantes.

Um segundo momento, com todo o diretório fortalezense, será realizado para que assim possa ser levantada a possibilidade de votarem pela busca de um consenso. Caso o roteiro se cumpra, o debate em torno da escolha do player petista poderá mesmo ficar para depois.

Unidade é essencial

Segundo Elmano, no estágio atual do processo, é imprescindível manter a união entre os atores e as forças envolvidas: “É muito importante nesse momento a unidade interna do PT e a unidade do PT com os seus aliados. Para isso, precisamos de construir isso com muita tranquilidade, com muita serenidade e com muito respeito a todas as lideranças do PT, àqueles e aquelas que estão colocando seu nome à disposição do PT, e como aos nomes dos partidos aliados”.

Ele adicionou que a discussão que deve ser travada agora é mais programática, de modo que haja a construção de um propósito em comum. “Penso que é muito importante nós acelerarmos o debate sobre qual é o nosso projeto para a cidade”, formulou o governante, destacando que esse esforço deve ser feito pelo seu campo político na totalidade.

“Agora é a hora de nos debruçarmos muito sobre diagnóstico e proposições para que a candidatura que vá se apresentar lá na frente tenha clareza de quais são os desafios que uma das principais capitais do Brasil tem para o próximo período”, finalizou.