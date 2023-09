PT define que apenas filiados até julho de 2023 poderão ser delegados e votar nas prévias de 2024

A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores definiu, nessa quinta-feira (29), critérios para indicação de candidaturas do PT na Federação Brasil da Esperança para as eleições municipais de 2024.

O principal ponto que chama atenção pelo contexto da corrida eleitoral em Fortaleza é a definição de datas de filiados para a participação no processo interno como delegado(a) ou eleitor(a) em uma provável votação de prévias na sigla.

A avaliação interna no PT é que a possibilidade da decisão final sair das prévias é grande, tendo em vista pelo menos três pré-candidaturas já anunciadas neste ano de 2023: Larissa Gaspar, Luizianne Lins e Guilherme Sampaio.

Veja também

O partido definiu que só poderão ser indicados como delegados os filiados à legenda até dia 8 de julho de 2023. O mesmo vale para os votantes nas prévias – que pode ocorrer apenas em 2024.

São cerca de 200 delegados que farão parte das decisões da sigla para 2024. Quanto aos filiados para as prévias, todos votam a partir das regras já anunciadas.

Impacto

A restrição indicada pela legenda liga um sinal de alerta nas movimentações feitas pelo ministro Camilo Santana (PT) que busca filiar o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ao partido para lançá-lo candidato à prefeitura de Fortaleza.

Diante desse cenário, Evandro, caso se filie ao PT, vai precisar dialogar com petistas já que já integram o partido, sem contar com a força de novos filiados, que assim como ele, poderiam fazer volume eleitoral para a definição do partido.

Nem o próprio Evandro poderia votar nele mesmo em uma prévia caso se lançasse ao desafio de disputar indicação no PT como candidato à sucessão do prefeito José Sarto (PDT).

A coluna apurou que nenhuma das correntes petistas possui força suficiente para, isoladamente, bater o martelo e garantir uma candidatura ao Paço Municipal. Vai ser preciso muito diálogo e capacidade de articulação para formar maioria.

À coluna alguns integrantes do partido elogiaram a decisão da Direção Nacional pela expectativa da chegada de "neo petistas" e "neo Lulistas" para o novo momento da sigla com Lula na presidência e Elmano no Governo do Estado.

Eis as correntes que devem protagonizar o assunto da sucessão na Capital:

Resistência socialista - Guilherme Sampaio

Trabalho - Eudes Baima

Articulação da esquerda - Deodato Ramalho

Optei - Paulo Assunção

Democracia Socialista: Luizianne Lins

Construindo um Novo Brasil (Campo Majoritário) - José Guimarães

Militância petista - Acrísio Sena

Etapas do processo eleitoral no PT

Nos municípios onde não houver consenso sobre candidatura ou apoio a nomes de outros partidos, o Diretório Municipal deliberará até 30 de novembro de 2023 sobre as candidaturas ou propostas de coligação.

Quando a decisão tiver o apoio de 2/3 dos membros da instância, a ela seguirá imediatamente para a homologação das instâncias superiores.

Quando não for possível alcançar 2/3 dos membros do Diretório a Instância Municipal decidirá pela realização de prévias ou Encontro Municipal como metodologia para a escolha da candidatura majoritária.

Os Encontros Municipais serão realizados de 6 novembro de 2023 até 15 abril de 2024, em calendário decidido em conjunto com as instâncias superiores.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil