Após comemorar vitória no palanque de Elmano, Evandro disse que pediu desculpas a Roberto Cláudio

O registro feito pelo repórter fotográfico do Diário do Nordeste, Thiago Gadelha, no dia do resultado da eleição, em outubro de 2022, em que mostra o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), comemorando efusivamente a vitória de Elmano de Freitas (PT) no palanque do PT, mostra um recorte importante do novo cenário político no Ceará com a quebra da aliança entre PT e PDT no ano passado.

E mais do que isso: traz um elemento importante que trata da fidelidade de Evandro ao grupo político liderado pelo ministro Camilo Santana (PT) que foi vencedor nas eleições de 2022.

Nada foi mais verdadeiro do que aquela comemoração em cima de um palanque recheado de adversários de Roberto Cláudio (PDT) – candidato do mesmo partido de Evandro que disputou o Governo do Ceará terminando em terceiro lugar.

Em entrevista ao PontoPoder, que foi ao ar nesta quinta-feira (10), o presidente da Alece admitiu que pediu desculpas ao ex-prefeito de Fortaleza pela forma como se deu a comemoração.

"Até depois pedi desculpas a alguns colegas porque não foi nada contra A, B ou C", disse. Questionado pela editora de política Jéssica Welma se as desculpas teriam sido direcionadas ao ex-gestor da Capital, o deputado foi mais direto: "Foi, foi ao Roberto".

O parlamentar disse ainda que a comemoração não foi recado para ninguém, apesar das divergências internas do PDT. "Eu posso até não ter tido a intenção, mas quando as pessoas, quando transparece para as pessoas que eu estava querendo mandar recado, e não havia nada disso, não houve nada disso", garantiu.

Foto: Fabiane de Paula

Divergências

A efusividade de Evandro na vitória do candidato adversário ao do partido dele só foi compreendida pelo cearense que estava acompanhando bem o desenrolar da crise que se instalou no PDT.

Evandro era um dos pré-candidatos do partido ao Governo do Estado. Além de não ter sido escolhido, o presidente da Alece, em fidelidade a Camilo Santana, estava inclinado pela reeleição da governadora Izolda Cela.

Durante a campanha, Evandro acabou não fazendo campanha para Roberto Cláudio. Como retaliação, o partido não enviou um centavo para a campanha de reeleição à Assembleia Legislativa.

Ex-prefeito

A coluna procurou Roberto Cláudio para comentar a entrevista e está aberta a posicionamentos do ex-prefeito.

