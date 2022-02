De olho nas eleições, Gilberto Kassab visita o Ceará para filiar novos integrantes da sigla

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, desembarca no Ceará na próxima semana para um evento estadual do PSD, sigla liderada, no Ceará, pelo ex-vice-governador Domingos Filho. Além do rumo do partido para as eleições deste ano, a reunião, que ocorrerá no dia 4 de março, na Assembleia Legislativa do Ceará, também marcará a filiação de novos quadros da sigla no Estado.

Em entrevista ao Diário do Nordeste na semana passada, Domingos Filho revelou que a expectativa da legenda é conseguir eleger cinco deputados federais no Ceará, além de "oito ou dez" estaduais.

Atualmente, o PSD conta apenas com a deputada estadual Érika Amorim em exercício de mandato. Na Câmara dos Deputados, o partido é representado pelo deputado federal Domingos Neto (PSD), filho do presidente estadual da sigla.

Eleições 2022

"Queremos antecipar logo as filiações porque já estamos praticamente resolvidos e não iremos fazer improvisações. Queremos que todos os nossos nomes saibam claramente quem são os pré-candidatos. Não é justo nem razoável se filiar a um partido sabendo de alguns pré-candidatos e depois aparecendo outros nomes", afirma o presidente do PSD-CE.

Conforme Domingos Filho, as conversas para ampliar as bancadas tanto no Ceará quanto em Brasília envolvem, principalmente, lideranças locais, como ex-prefeitos e vice-prefeitos.

O partido também deve filiar, na sexta-feira, o deputado federal Célio Studart (PV). Ele já chegou a ser anunciado como reforço, reuniu-se com Kassab e Domingos Filho, mas ainda não confirma a filiação devido às regras eleitorais.

O período de mudança partidária abrirá, oficialmente, no dia 3 de março, fechando em 1º de abril. Somente neste período os parlamentares podem trocar de agremiação sem perder o mandato.