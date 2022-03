Danilo Gentili resgata postagens de deputado cearense e o compara a pedófilo de filme

As acusações de apologia à pedofilia feitas por parte da ala bolsonarista a um filme do humorista Danilo Gentili acabaram se transformando em um bate-boca entre o comediante e o deputado estadual cearense André Fernandes (PL). Gentili resgatou publicações do parlamentar de 2012 e o acusou justamente de fazer apologia à pedofilia. Fernandes respondeu alegando que tinha 14 anos à época das postagens.

Há alguns dias, o filme 'Como se tornar o pior aluno da escola' passou a ser criticado nas redes sociais. No entanto, foi no último domingo (13), que uma ala de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a endossar as críticas com mais veemência, inclusive Fernandes.

Acusações

Nesta quinta-feira (17), o humorista resgatou uma publicação em que o cearense responde a uma pergunta: “‘Tio o que é pedofilia?' Vem cá sobrinha senta no meu colo pra eu te explicar”.

Diante da mensagem, Gentili criticou. "Ao que parece, o deputado bolsonarista a favor da censura que acusa os outros de apologia a pedofilia é mais parecido com o vilão do meu filme do que eu pensava: posa de super moralista e corretão mas olha o tipo de pensamento que ele não se aguenta e expressa logo cedo", escreveu.

Ao que parece, o deputado bolsonarista a favor da censura que acusa os outros de apologia a pedofilia é mais parecido com o vilão do meu filme do que eu pensava: posa de super moralista e corretão mas olha o tipo de pensamento que ele não se aguenta e expressa logo cedo: pic.twitter.com/ehiMXn281h — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) March 17, 2022

A publicação original foi apagada por André Fernandes logo em seguida. Gentili, no entanto, resgatou outra publicação do deputado cearense: "'Namoraria uma mina de 12 anos?' a depende se ela não roubar os brinquedos do meu sobrinho", publicou Fernandes em 2012.

Danilo Gentili também republicou mais uma mensagem do cearense, dessa vez em 2013. “Não basta ser nego, tem que ter o cabelo ruim e pintado de loiro”, escreveu.

Resposta

Também nas redes sociais, Fernandes respondeu o humorista. “Legal falar de uma postagem irônica de uma criança de 14 para aliviar as barbáries de um marmanjo de mais de 40”, acusa o cearense, alegando que, em 2012, tinha apenas 14 anos.

Ele também negou que tenha sido preconceituoso e resgatou publicações de 2012 onde nega ser racista.

Ei Gentili, na data da postagem eu tinha 14 anos, mais ou menos a idade das crianças que no seu filme o ator pede uma “punheta” em troca de favores.



Legal falar de uma postagem irônica de uma criança de 14 pra aliviar as barbáries de um marmanjo de mais de 40.



Cria vergonha! pic.twitter.com/RBCpMgUjRH — André Fernandes (@andrefernm) March 17, 2022

Entenda o caso

Desde domingo (13), Gentili tem usado as redes sociais para rebater as críticas. "O maior orgulho que tenho na minha carreira é que conseguir desagradar com a mesma intensidade tanto petista como bolsonarista", disse o humorista.

Quem também se defendeu foi o ator Fábio Porchat, que interpreta o pedófilo no filme. Ele ressaltou que o personagem é um vilão e que, nos filmes, os atores estão interpretando personagens.“Quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado", pontuou o ator

Na terça-feira (15), uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou que o filme 'Como se tornar o pior aluno da escola', baseado no livro do humorista Danilo Gentili, deveria ser removido do catálogo das plataformas de streaming no Brasil.

A ordem, no entanto, foi criticada e descumprida. A Globoplay e o Telecine classificaram como "censura" a determinação. A Netflix ainda não se pronunciou sobre o caso. Conforme as informações do O Globo, em nota, os streaming disseram que não irão retirar a obra de seu catálogo.