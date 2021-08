CPI das associações militares define o comando e começa os trabalhos na Assembleia

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa que vai investigar a possível atuação das associações de policiais militares do Ceará no motim de policiais elegeram, nesta quinta-feira (26), o presidente, vice-presidente e relator do colegiado.

A Comissão, assim, está oficialmente instala na Assembleia e terá um prazo de duração de 120 dias.

Veja os deputados estaduais escolhidos para os cargos:

- Presidente: Salmito Filho (PDT)

- Vice-presidente: Queiroz Filho (PDT)

- Relator: Elmano de Freitas (PT)

A votação ocorreu de forma secreta como manda o Regimento Interno. Depois de eleitos os parlamentares para os cargos, o próximo passo da CPI é iniciar as reuniões de trabalho.

A CPI foi instalada no último dia 12 de agosto com o objetivo de investigar o possível uso ilegal de repasses das associações militares no Ceará no motim da PM no Ceará em 2020.

A comissão, inicialmente, vai durar 120 dias, podendo ser prorrogado esse prazo. Ao fim das investigações o relator da CPI apresenta um relatório que vai ser votado pelos membros do colegiado.

As reuniões da CPI acontecerão às terças-feiras, 9h30.

Esse relatório, que pode sugerir diversas providências, será encaminhado para os órgãos competentes como o Ministerio Público.