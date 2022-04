Começa coleta de assinaturas para abrir CPI contra Enel na Assembleia Legislativa

Fernando Santana (PT) Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

Não vejo argumentos para tal. O argumento é só o aumento do valor. Por si, não justifica a abertura de uma CPI. O que acho que justifica é nós entrarmos com ação [judicial] para chegar às mãos de um magistrado, de um juiz, para, de forma liminar ou cautelar, sustar esse pagamento. Para que a gente possa, aqui na Casa, abrir uma Comissão ou uma Frente Parlamentar para entendermos o que diz o contrato de concessão [pública] e aí, sim, partir para uma conversa com a governadora Izolda [Cela] sobre sustar ou não a concessão devido à má prestação do serviço e ao aumento".