Com PDT sem formalizar acordos partidários, Ciro chama federação de "retrocesso"

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) classificou a federação partidária como "retrocesso". Segundo ele, o PDT é contra essa movimentação e vai trabalhar apenas na lógica da aliança para a disputa presidencial. A declaração ocorreu nesta segunda-feira (21), durante encontro com empresários cearenses, em Fortaleza, no Lide Ceará.

PDT e Cidadania chegaram a conversar no mês passado para a construção de uma união entre as duas legendas. O partido, porém, acabou aprovando adesão ao PSDB. Até o momento, os trabalhistas não chegaram a nenhum acordo para a federação, muito menos em uma aliança nos moldes tradicionais.

"Somos contra a federação, mas admitimos fazer uma federação com o Cidadania porque tem similitude ideológica conosco. Foi a voto, perdemos por pouquinhos votos. E isso vai gerar uma tensão dentro da federação com o PSDB. Nós respeitamos e vamos acompanhar", declarou Ciro.

O movimento de união de partidos tem sido feito com o objetivo de "naturalizar" as alianças para a disputa presidencial. Na pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT), por exemplo, a federação tem sido dialogada com o PSB como causa e consequência para a chapa nacional, que pode ter Geraldo Alckim no meio das negociações se filiando à sigla socialista.

Para Ciro, porém, a nova regra de acordo partidário é um "retrocesso" quando é encaixada na discussão da reforma política.

"A federação é uma junção para quatro anos que verticaliza no País inteiro e achamos um grave retrocesso para aquilo que nós convencionamos chamar de reforma política", disse o pedetista.

O ex-governador citou a cláusula de desempenho e a proibição de coligações proporcionais como decisões acertadas nos últimos anos para ajustar problemas enfrentados na relação entre partidos e eleições.

Lide Ceará

Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, foi o convidado desta segunda-feira (21) à discursar para empresários cearenses no Lide Ceará.

O ex-governador lembrou o período em que iniciou na política, nos anos 1980, e quando governou a capital cearense e o Governo do Ceará. O assunto prioritário do almoço em um hotel na Capital foi a necessidade da implementação de políticas públicas para o fortalecimento da economia.

O Lide Ceará é um grupo de Líderes Empresariais multissetorial e multilateral que busca dialogar com setores da política e economia nacional para encontrar soluções nos desafios em comum.