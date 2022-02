Girão diz que governo federal tem "erros e acertos", mas aponta retrocesso no combate à corrupção

O senador Eduardo Girão (Podemos) é o principal anfitrião da visita do pré-candidato à Presidência Sérgio Moro ao Ceará. Parece estar em boa sintonia com o candidato, tanto que, a todo momento, os dois trocam informações, ideias e detalhes de alguns projetos que estão sendo pensados.

Em almoço organizado pelo Lide Ceará, nesta terça-feira (8), Girão discursou antes de Sérgio Moro. Em uma plateia formada majoritariamente por empresários, ele foi cuidadoso ao falar do governo Bolsonaro, mas não deixou de fazer uma crítica forte.

Eduardo Girão Senador (Podemos) “O governo Bolsonaro, assim como todos os outros, tem erros e acertos. Em 2018, nós votamos (em Bolsonaro) para acabar com a cultura do mensalão, da robalheira, da velha política... E isso, infelizmente, não aconteceu. Estamos tendo é retrocessos nisso”.

Girão tem sua base de apoio dividida em relação aos pré-candidatos nacionais. Uma parte dos seus servidores nas redes sociais, por exemplo, querem apoio ao presidente Bolsonaro. Além deste dilema, o senador terá que conciliar interesses em relação ao palanque estadual.

Articulações estaduais

Apoiador e parceiro do pré-candidato Capitão Wagner (Pros), Girão deve ser também um dos fiadores da divido palanque estadual de Wagner para incluir Sérgio Moro, além de Bolsonaro. Os bolsonaristas ainda torcem o nariz para a possibilidade.

Wagner, por sinal, discursou no evento em no início da tarde desta terça-feira, em Jati, no Cariri. Wagner fez elogios ao presidente Jair Bolsonaro e duras críticas à política de segurança do Estado.