Ciro Gomes define vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, para vice na chapa

O candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), escolheu a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como vice na disputa ao Planalto. A decisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), durante reunião da Executiva do PDT, em Brasília.

Com a definição de Ana Paula Matos, Ciro Gomes repete a mesma estratégia do último pleito: uma mulher do mesmo partido no último dia das cláusulas. Em 2020, a escolhida foi a senadora Kátia Abreu (PP-TO), então correligionária de Ciro.

O nome da baiana já havia sido mencionado por Ciro em discurso nessa quinta-feira (4). Além dela, estavam cotadas para o posto a ex-reitora da USP, Suely Vilela, a delegada Martha Rocha, do Rio de Janeiro, e a vice-prefeita de Recife, Isabella de Roldão.

"E eu poderia dizer aqui mais uns 100 nomes, porque nós aqui do PDT, nós empoderamos as mulheres", ressaltou.

Quem é Ana Paula Matos?

Graduada em Direito, mestre em Administração e especialista em Finanças, Ana Paula Matos se elegeu vice-prefeita da capital baiana em 2020. A gestora tem como bandeira o combate à desigualdade social e o direito das mulheres.