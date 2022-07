Carlos Lupi participa de reunião da Executiva do PDT em Fortaleza em meio à tensão

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi está na sede do partido em Fortaleza para participar da reunião da Executiva com os pré-candidatos do partido ao Governo do Estado.

O dirigente nacional defende publicamente a pré-candidatura de Roberto Cláudio à sucessão estadual. O encontro da Executiva ocorre poucas horas antes da reunião do diretório marcada para o fim da tarde.

Ao chegar ao evento, Lupi reforçou apoio ao ex-gestor. "É uma pessoa que tem qualidades e tem preparo, mas isso não quer dizer que a Izolda não tenha. É uma opção minha".

Todos os pré-candidatos da legenda foram convidados.

Repercussão

Poucas horas antes da definição, um dos pré-candidatos, Evandro Leitão, abriu mão da postulação e indicou apoio à reeleição da governadora.

Segundo ele, a retirada do nome ocorre depois de conversar com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e de ter tomado conhecimento da posição do senador Cid Gomes.

Além de Izolda e Roberto Cláudio, seguem no páreo o deputado federal Mauro Filho.

Uma reunião geral está sendo preparada para o fim da tarde desta segunda-feira (18). Caso não haja acordo entre os correligionários, o voto é quem decidirá o nome do PDT para disputar a eleição em outubro.

