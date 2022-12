Carla Zambelli entrega arma para Polícia Federal após decisão do STF

A deputada federal Carla Zambelli (PL) entregou sua arma para a Polícia Federal nessa terça-feira (27). O repasse do item ocorreu em São Paulo, por meio de um familiar. As informações são do portal g1.

No último dia 20, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deu o prazo de 48h para que a parlamentar entregasse a própria arma às autoridades.

Gilmar destacou que há indícios de uso do revólver "para além dos limites da autorização de legítima defesa". A pena, em caso de descumprimento, seria expedição de um mandado de busca e apreensão do armamento.

Relembre o caso

Uma petição feita pelo Ministério Público Federal (MPF) pediu à Suprema Corte, ainda no dia 19 de dezembro, que suspendesse o porte de arma da parlamentar. Atualmente, ela é acusada dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso ostensivo de armamento.

A subprocuradora-geral Lindôra Araújo, que assina a petição, definiu as medidas como capazes de evitar episódios como o que foi visto na véspera do 2º turno. Na ocasião, a deputada ameaçou um manifestante de esquerda nas ruas de São Paulo. (Veja vídeo abaixo)

