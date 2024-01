Cariri, RMF e Vale do Jaguaribe: as prioridades do Psol Ceará para a eleição deste ano

Em busca de ampliar o número de vereadores da sigla no Ceará, o presidente estadual do Psol, Alexandre Uchôa, apontou a região do Cariri como prioritária para a legenda no pleito de outubro deste ano. O dirigente ainda listou municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, do Vale do Jaguaribe, do Maciço do Baturité e Sertão Central.

O psolista concedeu entrevista aos editores de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, durante a live do PontoPoder.

“A Região Metropolitana sempre é uma prioridade. Tem Maranguape, Maracanaú, Caucaia, vamos precisar alinhar isso o mais rápido possível, inclusive pelo tamanho dos colégios eleitorais e pelo que repercute”, disse Uchôa.

Questionado especificamente sobre Caucaia, onde o Psol lançou candidatura em 2020 e, no início desta semana, o prefeito Vitor Valim (PSB) desistiu de disputar a reeleição, o presidente do Psol Ceará afirmou que as discussões internas na sigla ainda estão “muito verdes”.

“Do Paulo Anacé, que é uma figura de destaque junto com Rodrigo Santaella, esperávamos que pudessem dar uma alavancada no partido, mas ele (Paulo) é um militante que precisa estar sob proteção por conta das ameaças que sofre pela defesa do meio ambiente. Hoje, ele está fora do Ceará por conta dessas questões, então ainda vamos sentar e ver uma forma de reerguer o partido”, disse.

Cariri

Já o Cariri promete ser a região mais fértil para o Psol nas próximas eleições, segundo o dirigente estadual. “Barbalha, Juazeiro e Crato são locais que temos um investimento e um trabalho muito grande. A região de Crateús também é importante, junto com Limoeiro do Norte, ligado ao Vale do Jaguaribe”, ressaltou.

“Já tivemos uma força muito grande em Sobral e vamos tentar retomar esses trabalhos em Sobral, além de avançar para o lado do Maciço do Baturité (…) Quixadá é um local que estamos vendo, tem o anúncio do Victor Marques, filho do ex-prefeito Ilário Marques, temos perspectiva de uma composição. São perspectivas, assim como Canindé”, concluiu.