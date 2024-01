Psol Ceará vai priorizar vagas nas câmaras municipais para aumentar representatividade do partido

De olho nas eleições deste ano, o Psol Ceará deve adotar uma nova estratégia principalmente para os municípios do Interior: ao invés de lançar várias candidaturas ao Executivo, o foco do partido será ampliar o leque de vereadores eleitos.

O plano foi revelado pelo presidente estadual da sigla, Alexandre Uchôa, nesta quinta-feira (11). Ele conversou com os editores de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, durante a live do PontoPoder.

Veja também

“Posso citar 40 municípios onde o Psol, provavelmente, vá ter candidaturas. Na maioria deles, não mais a prefeito, porque passou o tempo de estar só martelando nossa identidade e tentar fazer composição para sairmos com o maior número de vereadores possível nessa nova quadra”, afirma.

De acordo com o político, a Executiva do Psol Ceará lançará um calendário de visitas para mapear onde a sigla tem militância e capacidade de lançar candidaturas. “Vamos levar em consideração a vida partidária, não é só ‘amanheci com vontade de ser vereador’. Na realidade, queremos ver o partido crescer e crescer com qualidade”, acrescenta.

Fortaleza

Apesar da intenção de priorizar as candidaturas ao Legislativo, o dirigente reforçou que, na Capital, a sigla deve lançar uma chapa majoritária liderada pelo produtor cultural Tecio Nunes Salgado.

“Podemos estar juntos (em uma aliança por Fortaleza), mas hoje temos um amadurecimento de uma candidatura própria”, disse. Em 27 de janeiro, os dirigentes da legenda planejam montar uma comissão para avaliar a pré-candidatura de Tecio.

“Vai se debruçar melhor sobre o tema, mas temos a pré-candidatura de um camarada que é negro, militante, dirigente nacional, produtor cultural, então tem uma grande importância para a gente e vai verbalizar bem esse Psol popular”, acrescentou.