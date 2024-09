Capitão Wagner propõe ampliar efetivo da Guarda e criar sistema de microchip para rastreio de motos

Candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner defendeu seus projetos para a área da segurança pública, o que inclui a ampliação do efetivo da Guarda Municipal. O político enfatizou a ideia de que a instituição seja “treinada, equipada e armada”, durante a entrevista na série de sabatinas da TV Verdes Mares, no telejornal CETV 1ª Edição, nesta quarta-feira (25).

“Há uma necessidade muito forte de concurso na área da saúde, na área da educação e também na área da segurança pública. Tenho, inclusive, a proposta de ampliar, dentro do que está previsto na lei do efetivo da Guarda Municipal, a quantidade de vagas para chamar mais aprovados”, disse o candidato.

Sobre os recursos necessários para aumentar o efetivo, Wagner mencionou propostas de economia para a Prefeitura, como a instalação de placas solares em prédios públicos, além da negociação dos nomes de eventos e equipamentos para arrecadar mais dinheiro para os cofres municipais – concessão chamada de naming rights.

Ainda sobre o tema, Wagner propõe o uso da tecnologia para auxiliar o trabalho da Guarda. “A gente tem a proposta de 'microchipar' todas as motocicletas da nossa cidade. Com esse microchip, que é do tamanho de uma unha, a gente vai poder identificar onde essa motocicleta se encontra, em caso de roubo ou de furto. É uma coisa viável economicamente, já fizemos a conta e isso custaria cerca de 7 milhões de reais para o município.”

O candidato pretende também usar a integração de câmeras privadas ao sistema da Prefeitura para a Guarda agir preventivamente. Segundo ele, o projeto dependeria da voluntariedade da população. “A gente vai integrar essas câmeras [municipais], as câmeras nos condomínios, as câmeras dos shopping centers, as câmeras de rua que estão aí e podem ser integradas. Com essa integração, a gente vai agir de forma preventiva”, ressaltou.

Legenda: Capitão Wagner foi o 3º candidato à Prefeitura de Fortaleza a participar de série de entrevistas no CETV 1ª edição Foto: Kid Júnior

REESTRUTURAÇÃO NA SAÚDE

Wagner também evidenciou as propostas para a saúde, quando citou a sua experiência à frente da secretaria da área em Maracanaú. Entre outros projetos, Wagner propõe criar o Hospital do Idoso e requalificar a rede municipal.

"A gente tem que fazer funcionar o que já existe. (...) Se a gente planeja, se a gente reestrutura todos os equipamentos, eu tenho certeza que vão funcionar muito melhor”, apontou o candidato do União Brasil.

O ex-deputado federal manifestou, ainda, o desejo de focar ações na área da saúde mental. “É um problema urgente. Na nossa gestão iremos fazer uma reestruturação da rede de atenção psicossocial, com psicólogos e psiquiatras sendo contratados para trabalhar tanto na atenção primária como também na atenção secundária”, pontuou.

ACESSO E EDUCAÇÃO

O candidato defendeu ainda a abertura de creches noturnas e auxílio para garantir vaga na rede privada.

“A prefeitura não tem capacidade de construir creches suficientes para atender uma demanda que hoje é de 15.000 crianças que precisariam estar em créditos e é por conta disso que nós vamos ter o cartão creche no valor de R$ 300, que já foi calculado o valor, para atender essas 15.000 famílias", salientou.

Segundo Wagner, seriam necessários R$ 54 milhões por ano para bancar o projeto de subsídio escolar, um recurso que sairia do Fundo Municipal de Educação.

Ainda no âmbito da educação, o candidato reforçou o projeto de ampliar o passe livre estudantil. “Importante que a gente dê aos alunos não só a condição de ir pra aula de graça, mas também de realizar atividades culturais e esportivas”, afirmou. Para isso, pretende ampliar a frota e garantir um transporte público que seja seguro, confortável e pontual.