Candidata a vereadora de SP, influencer Léo Áquilla tem carro alvejado em tentativa de homicídio

Léo Áquilla, influenciadora e candidata a vereadora de São Paulo, sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa quinta-feira (26), na Rodovia Presidente Dutra, na zona norte da capital paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o crime foi cometido por um motociclista armado.

Em nota publicada no perfil oficial no Instagram, a equipe da candidata de 54 anos afirmou que ela está “muito abalada no momento”, mas que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. O comunicado também aponta que Léo deve fazer um pronunciamento em breve.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso. Segundo a SSP-SP, "um homem em uma moto simulou uma colisão com o veículo" em que estava Léo.

"Após a vítima descer do carro, o suspeito retornou e efetuou disparos em sua direção, fugindo em seguida", conforme a SSP. Os projéteis não atingiram a candidata e o assessor dela, que também estava no veículo.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no 73º Distrito Policial, em Jaçanã. A Polícia segue com as investigações para verificar a identidade do suspeito, bem como as motivações para o crime.

Em entrevista à TV Globo, Léo explicou que o caso aconteceu quando ela estava indo de carro até a cidade de Guarulhos para apurar denúncias sobre as más condições de trabalho feitas por mulheres transexuais na região.