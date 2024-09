Pesquisa Quaest Fortaleza: veja quem lidera como ‘segunda opção’ de voto entre os eleitores

A terceira rodada da pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada na quarta-feira (25), mostra que o candidato Capitão Wagner (União) aparece de forma mais recorrente como a segunda opção de voto se comparado aos outros postulantes. Entre os eleitores da Capital, ele é apontado por 25% como uma alternativa ao nome escolhido preferencialmente.

Em seguida, aparecem José Sarto (PDT), com 15%; André Fernandes (PL), com 14%; e Evandro Leitão (PT), com 10%.

Eduardo Girão (Novo) tem 7%; Técio Nunes (Psol), 3%; já George Lima (Solidariedade) e Chico Malta (PCB) totalizam 1% cada. Zé Batista (PSTU) não pontuou. Os indecisos somam 6%, Branco/Nulo/Não vai votar chegam a 18%.

Os dados sobre a “segunda opção” podem ser decisivos na reta final, quando entra em cena o voto útil. A estratégia é adotada por alguns eleitores que avaliam que seu candidato preferido não tem chances de ganhar, então, esses votantes preferem optar por uma segunda opção mais competitiva com o objetivo de impedir a vitória de outro postulante que rejeita.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 eleitores com 16 anos ou mais de Fortaleza. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

3ª RODADA QUAEST FORTALEZA — SE VOCÊ NÃO VOTASSE EM _____, QUEM SERIA SUA SEGUNDA OPÇÃO DE VOTO?

Margem de erro: 3pp

Capitão Wagner (União): 25%

José Sarto (PDT): 15%

André Fernandes (PL): 14%

Evandro Leitão (PT): 10%

Eduardo Girão (Novo): 7%

Técio Nunes (Psol): 3%

George Lima (Solidariedade): 1%

Chico Malta (PCB): 1%

Zé Batista (PSTU): 0%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

A terceira rodada da pesquisa Quaest também captou a segunda opção de voto do eleitor de cada um dos candidatos que alcançaram pelo menos 10% das intenções de voto em alguma das rodadas anteriores.

ELEITORES DE ANDRÉ FERNANDES (PL)

Considerando todos os eleitores que manifestaram intenção de votar em André Fernandes, a segunda opção predominante dessa fatia do eleitorado é Capitão Wagner. O político do União Brasil aparece como alternativa para 53% desse grupo. Eduardo Girão aparece em seguida, com 12%.

Há ainda 7% do eleitorado de André Fernandes que enxerga em José Sarto uma segunda opção. O mesmo percentual está entre aqueles que veem Evandro Leitão como uma alternativa. Técio Nunes é segunda opção para 1% dos eleitores do PL, assim como Chico Malta, que também pontua 1%. George Lima e Zé Batista não pontuaram. Os indecisos somam 4%, já Branco/Nulo/Não vai votar chegam a 15%.

Migração dos eleitores de André Fernandes (PL)

Margem de erro: 7pp

Capitão Wagner (União): 53%

José Sarto (PDT): 7%

Evandro Leitão (PT): 7%

Eduardo Girão (Novo): 12%

Técio Nunes (Psol): 1%

George Lima (Solidariedade): 0%

Chico Malta (PCB): 1%

Zé Batista (PSTU): 0%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

ELEITORES DE EVANDRO LEITÃO (PT)

Considerando todos os eleitores que manifestaram intenção de votar em Evandro Leitão, a segunda opção predominante dessa fatia do eleitorado é José Sarto O político do PDT aparece como alternativa para 35% desse grupo. Capitão Wagner aparece em seguida, com 18%.

Há ainda 6% do eleitorado de Evandro Leitão que enxerga em André Fernandes uma segunda opção. O mesmo percentual está entre aqueles que veem Técio Nunes como uma alternativa. Eduardo Girão é a segunda opção para 5% dos eleitores do PT. George Lima, Chico Malta e Zé Batista aparecem como plano B para 1% desses eleitores. Os indecisos somam 7%, já Branco/Nulo/Não vai votar chegam a 20%.

Migração dos eleitores de Evandro Leitão (PT)

Margem de erro: 7pp

Capitão Wagner (União): 18%

José Sarto (PDT): 35%

André Fernandes (PL): 6%

Eduardo Girão (Novo): 5%

Técio Nunes (Psol): 6%

George Lima (Solidariedade): 1%

Chico Malta (PCB): 1%

Zé Batista (PSTU): 1%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

ELEITORES DE CAPITÃO WAGNER (UNIÃO)

Considerando todos os eleitores que manifestaram intenção de votar em Capitão Wagner, a segunda opção predominante dessa fatia do eleitorado é André Fernandes. O político do PL aparece como alternativa para 41% desse grupo. José Sarto aparece em seguida, com 16%.

Há ainda 13% do eleitorado de Capitão Wagner que enxerga em Evandro Leitão uma segunda opção. Outros 5% veem Eduardo Girão como uma alternativa. Chico Malta é a segunda opção para 2% dos eleitores do União Brasil. Técio Nunes e Zé Batista aparecem como plano B para 1% desses eleitores. George Lima não pontuou. Os indecisos somam 2%, já Branco/Nulo/Não vai votar chegam a 19%.

Migração dos eleitores de Capitão Wagner (União)

Margem de erro: 8pp

José Sarto (PDT): 16%

André Fernandes (PL): 41%

Evandro Leitão (PT): 13%

Eduardo Girão (Novo): 5%

Técio Nunes (Psol): 1%

George Lima (Solidariedade): 0%

Chico Malta (PCB): 2%

Zé Batista (PSTU): 1%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

ELEITORES DE JOSÉ SARTO (PDT)

Considerando todos os eleitores que manifestaram intenção de votar em José Sarto, há uma divisão em relação às alternativas, com 25% apontando Capitão Wagner e outros 24% mirando em Evandro Leitão. André Fernandes aparece em seguida, com 15%.

Há ainda 5% do eleitorado de José Sarto que enxerga em Eduardo Girão uma segunda opção. Outros 4% veem Técio Nunes como uma alternativa. George Lima e Zé Batista aparecem como plano B para 1% desses eleitores. Chico Malta não pontuou. Os indecisos somam 7%, já Branco/Nulo/Não vai votar chegam a 18%.

Migração dos eleitores de José Sarto (PDT)

Margem de erro: 8pp

Capitão Wagner (União): 25%

André Fernandes (PL): 15%

Evandro Leitão (PT): 24%

Eduardo Girão (Novo): 5%

Técio Nunes (Psol): 4%

George Lima (Solidariedade): 1%

Chico Malta (PCB): 0%

Zé Batista (PSTU): 1%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-08490/2024. O índice de confiança é de 95%. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.