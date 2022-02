Camilo Santana faz último balanço da gestão na Assembleia: veja principais pontos do discurso

O governador Camilo Santana (PT) esteve, nesta quarta-feira (2), na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) para entregar a última mensagem anual de seu mandato à Casa. Com um discurso de quase uma hora e meia, o gestor apresentou aos deputados um balanço do Governo com foco nas ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e de retomada da economia.

O gestor também informou que deve anunciar ainda em 2022 concursos públicos para as três universidades estaduais e reforço à segurança pública estadual.

Covid-19



“O novo momento que atravessamos, com um preocupante acúmulo de casos da variante Ômicron, somados aos das síndromes respiratórias agudas, como as Influenzas H1N1 e H3N2, além das viroses comuns a esta época de chuvas, atestam a importância da vacinação em massa da população cearense”, discursou o governador.

Segundo Camilo, atualmente, de 100 pessoas que dão entrada na assistência básica de saúde com sintomas de Covid-19 ou outras síndromes gripais, somente cinco demandam transferência para unidades de alta complexidade. Na primeira onda da pandemia, ele lembra, a média era de 25 pessoas.

Em virtude disso, “lamento profundamente, ainda hoje, pessoas cuja missão seria zelar pela população, fazendo questão de boicotar a vacina. Isso significa agir contra a vida, prejudicando a economia e o desenvolvimento”, alfinetou o governador na Assembleia. O Diário do Nordeste apurou que a bancada de parlamentares anti-vacina, porém, não estava presente fisicamente à leitura da mensagem.

À parte os avanços na vacinação, Camilo também destacou a expansão da capacidade de leitos de enfermaria e terapia intensiva (UTI) e a interiorização das unidades públicas de assistência.

Políticas sociais e de emprego e renda



Ainda tomando como mote a pandemia, o governador citou a aplicação de recursos em políticas sociais de emergência como as que pagaram as contas de água, esgoto e energia de famílias em condição de vulnerabilidade e que reforçaram transferências de renda em programas como Vale-Gás Social, Mais Infância e Mais Nutrição.

Legenda: O governador Camilo Santana (PT), o presidente da AL-CE, Evandro Leitão (PDT), e a vice-governadora Izolda Cela (PDT) na abertura dos trabalhos legislativos de 2022. Foto: Fabiane de Paula

Além disso, programas de geração de emprego e renda também receberam incrementos, como o Auxílio Catador, o Mais Empregos e o Ceará Credi.

"O Ceará continuou crescendo mais que o Brasil no levantamento do Produto Interno Bruto (PIB) em todos os índices. No terceiro trimestre de 2021, nosso crescimento foi de 4,78% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a previsão é de crescimento de 6,24%. Em todos os cenários, há um retrospecto melhor do que a média nacional e do nordeste", avaliou o gestor.

Concursos públicos



Camilo pretende, ainda neste ano, expandir a atuação das universidades estaduais no Ceará. Para isso, afirmou que devem ser feitos concursos públicos para suprir a demanda da interiorização.

"O Governo atua nos processos de implantação de novos campi da Uece (Universidade Estadual do Ceará), UVA (Universidade Estadual do Vale do Acaraú) e Urca (Universidade Regional do Cariri), com grande investimento em construção e reforma de prédios, concursos, valorização e fomento à pesquisa", disse, garantindo que os concursos contemplam novos servidores e professores para as três universidades.

Além disso, devem ser anunciados certames para compor o quadro de pessoal em órgãos como a Procuradoria-Geral do Estado (PGE); a Agência Reguladora (Arce); a Superintendência do Meio Ambiente (Semace); a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDE); a Secretaria de Proteção Social (SPS) e a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

"Na segurança pública, teremos mais um importante reforço de efetivo por meio de concursos e nomeações já realizados para todos os órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa social (SSPDS). São quase quatro mil vagas para a Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros e Perícia Forense, além de profissionais específicos para a área de saúde voltada para as forças de segurança, como médicos, psicólogos e assistentes sociais", assegurou o governador.