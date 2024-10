Boulos participa de sabatina com Pablo Marçal após Ricardo Nunes negar convite

Às vésperas do segundo turno, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), candidato à Prefeitura de São Paulo, participou de uma sabatina nesta sexta-feira (25) a convite de Pablo Marçal (PRTB), derrotado nas eleições da capital paulista. A entrevista foi transmitida por meio de uma live no canal oficial do ex-coach, e chegou a alcançar mais de 400 mil espectadores simultâneos. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), oponente de Boulos, não aceitou ser entrevistado por Marçal.

Em mais de uma hora de conversa, foram debatidos temas como comunismo, políticas habitacionais, invasões e até religião. Diferente da tensão do primeiro turno, a interação teve um tom mais cordial e pacífico.

Eles chegaram a definir a entrevista como "respeitosa", apesar das diferenças ideológicas entre eles. Também não foram citadas as polêmicas como o laudo falso contra Boulos apresentado por Marçal na véspera do 1º turno, além das acusações de que o deputado seria usuário de cocaína.

Os rivais chegaram a negar que votariam um no outro, mas mantiveram uma conversa amena. "Não votaria nem em você, nem no Ricardo Nunes", afirmou Boulos. "Eu, Pablo, não voto na esquerda jamais", rebateu Marçal.

Apesar da cordialidade na entrevista, Marçal admitiu que ficou bastante surpreso por Boulos ter aceitado o convite da sabatina. "Fiquei realmente assombrado quando o Guilherme aceitou", disse. "Eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. [...] Acredito que vai ter a maior abstenção da história", continuou ele.

No final da transmissão, Marçal ligou ao vivo para Ricardo Nunes, no intuito de incluí-lo na entrevista, mas o prefeito não atendeu.

A pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira (24) aponta Nunes com 49% das intenções de voto, ante 35% de Boulos. Entre os eleitores de Marçal – derrotado no 1º turno – Nunes lidera, com 74% das intenções de voto. Boulos tem 11%.