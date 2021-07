Bolsonaro tem evolução "satisfatória" em hospital de SP, mas segue sem previsão de alta

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve evolução satisfatória no quadro de saúde, mas continua sem previsão de alta do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Transferido de Brasília na noite de quarta (14), após constatação de quadro de obstrução intestinal, Bolsonaro está sob observação médica.

"Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O Presidente segue sem previsão de alta hospitalar", diz o boletim, que pontua a evolução como satisfatória do ponto de vista "clínico e laboratorial".

No início da manhã, o boletim médico já havia apontado que a primeira noite de Bolsonaro no hospital havia transcorrido sem problemas.

Tratamento

Ainda na noite de quarta (14), o presidente passou por série de exames clínicos, laboratoriais e de imagem. Segundo a equipe médica, coordenada pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, ele seguirá um "tratamento clínico conservador".

Um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), relatou nesta quinta (15) que cerca de um litro de líquido foi retirado do estômago do pai.

Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) informou que o pai deve ficar em observação por três dias em São Paulo.