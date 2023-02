Após licença de Camilo Santana, Augusta Brito toma posse como senadora

Eleita na suplência de Camilo Santana (PT) na disputa pelo Senado, Augusta Brito (PT) tomou posse, nesta quinta-feira (2), como senadora da República. Ela assume a vaga deixada pelo petista, que pediu licença do cargo para comandar o Ministério da Educação (MEC).

"Com muita honra e responsabilidade assumi hoje (2/2) o cargo de Senadora da República, ocupando o lugar do, agora Ministro da Educação, Camilo Santana. Levarei ao Senado pautas que já defendia no Ceará e agora tenho a oportunidade de defender de maneira mais ampla, para todos os brasileiros e brasileiras", escreveu a mandatária nas redes sociais.

A posse da senadora atraiu uma comitiva de políticos cearenses, entre eles o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT); o senador Cid Gomes (PDT); o líder do Governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT), entre outros.

Legenda: Uma comitiva de políticos cearenses foi até Brasília prestigiar a posse da senadora Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Empossado na última quarta-feira (1º), o ministro Camilo Santana também compareceu à cerimônia.

"Desejo boa sorte e um excelente trabalho a ela no Senado. Retomo amanhã minhas atividades como ministro da Educação, seguindo com a honrosa missão dada pelo presidente Lula para voltarmos a ter uma educação de qualidade e com oportunidade a todas e todos", escreveu o ministro.