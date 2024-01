Após crise com Luizianne, Elmano tenta apaziguar ânimos: 'A gente tem que buscar superar'

O governador Elmano de Freitas (PT) preferiu não acirrar desgastes partidários, nesta terça-feira (23), após a deputada federal Luizianne Lins (PT) atribuir ao Ministério da Educação, comandado por Camilo Santana (PT), a responsabilidade por suposto impedimento do acesso dela na primeira visita de Lula (PT) ao Ceará, em 2023. Ela disse que esse foi o motivo de não ter participado da agenda presidencial em Fortaleza, na última sexta-feira (19).

"A minha tarefa como governador é buscar juntar, não alimentar problemas ocorridos. A gente tem que buscar superar", disse o governador ao ser indagado sobre o impasse, durante cerimônia de assinatura de ordem de serviço para construção dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará.

"A companheira Luizianne é uma companheira muito importante para todos nós, seja como deputada, como ex-prefeita, como liderança. Assim como é o ministro Camilo, uma liderança muito importante para todos nós", ressaltou o governador. "A minha missão no partido é de unir o partido e os aliados".

Elmano lembrou o pedido feito, ano passado, para que o PT Fortaleza adiasse a decisão sobre quem será o representante do partido na disputa pelo Paço Municipal para 2024 como um exemplo dessa busca de "entendimento" interno.

"Então, não quero fazer nenhuma manifestação que ajude a desentendimento", completou o governador. Ele aproveitou para falar sobre o processo interno de decisão do PT para a disputa em Fortaleza e ressaltou a importância dos partidos aliados.

"O partido (PT) tem um método, nós vamos buscar construir um consenso progressivo. O que tenho defendido é que, se não chegarmos ao entendimento, a base partidária decida a candidatura que deve disputar, representando a todos nós, ao PT e seus aliados", destacou.

'Não se quebra de maneira nenhuma'

O governador Elmano falou ainda que esteve reunido com Luizianne Lins no último dia 13 e que pretende "continuar conversando" com a deputada federal.

"Minha amizade com a Luizianne é para além de momentos e situações. Nós somos amigos e militantes juntos há mais de 30 anos, isso não se quebra de maneira nenhuma", ressaltou o governador.

Ausência na visita presidencial

A ausência de Luizianne Lins na agenda do presidente Lula em Fortaleza na última sexta-feira foi justificada pela ex-prefeita em nota enviada ao Diário do Nordeste por meio da assessoria de imprensa.

No texto, ela afirma "foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente" na primeira visita presidencial ao Ceará, evento "coordenado pelo Ministério da Educação". "A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba", completa o texto.

Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), falou sobre o episódio nesta terça-feira. Ele participou, com Elmano, da assinatura da ordem de serviço para a continuidade das obras da Transnordestina.

Ele ressaltou que quem cuida da agenda presidencial é o cerimonial do Palácio do Planalto. "Não é o Ceará, nem o governador, nem o ministro (Camilo Santana)", reforçou. O deputado federal disse ainda que considera que o assunto não deve interferir no processo interno do PT Fortaleza para 2024. "Foi uma opção que ela fez de não ir, eu respeito, mas isso não pode ser motivo pra criar crise com relação à definição que precisamos ter em Fortaleza", ressaltou.