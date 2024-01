'Não pode ser motivo para criar crise', diz Guimarães sobre ausência de Luizianne em evento com Lula

O deputado federal José Guimarães (PT) tenta evitar que as críticas da colega de bancada Luizianne Lins (PT) ao Ministério da Educação, comandada por Camilo Santana (PT), virem "motivo para criar crise" no PT em Fortaleza e interferiam na decisão interna do partido sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A deputada federal justificou a ausência na agenda do presidente Lula em Fortaleza na última sexta-feira (19) por não querer se "submeter" a situação que teria sido vivenciada por ela na primeira visita de Lula ao Ceará.

Segundo a assessoria de Luizianne, ela teria sido "impedida" de ter acesso à área de autoridades e de subir no palco durante "no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação", ocorrido em maio de 2023. "A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela", ressalta nota enviada ao Diário do Nordeste.

Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães ressaltou que a agenda presidencial é organizada pelo cerimonial do Palácio do Planalto. "Não é o Ceará, nem o governador (Elmano de Freitas), nem o ministro (Camilo Santana)", reforçou. O petista participou nesta terça-feira (23), da cerimônia de assinatura de ordem de serviço para construção dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará

Guimarães falou que "estava tudo muito tranquilo", mas voltou a afirmar que o episódio "não pode ser motivo para criar crise". "Foi uma opção que ela fez de não ir, eu respeito, mas isso não pode ser motivo pra criar crise com relação à definição que precisamos ter em Fortaleza", disse.

Luizianne Lins é uma das cinco pré-candidaturas do PT para a Prefeitura de Fortaleza. Ao contrário da deputada federal, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), e os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT) participaram da agenda presidencial.

Ao lado de Elmano e Camilo, Evandro Leitão recepcionou Lula no desembarque do avião presidencial. Logo depois, esteve no palco durante a solenidade de lançamento da pedra fundamental do novo campus do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA) em Fortaleza.