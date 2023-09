Apesar da crise com PT, prefeito de Fortaleza participa de evento com Lula no BNB

Diferentemente de maio – quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) veio ao Ceará pela primeira vez após a posse no Palácio do Planalto – nesta sexta-feira (1º), o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) participou da agenda presidencial em Fortaleza. Na primeira visita de Lula, Sarto alegou síndrome gripal, ao justificar o não comparecimento.

Sarto chegou ao palco da solenidade de comemoração dos 25 anos de criação do CrediAmigo e dos 18 do AgroAmigo, na sede do Banco do Nordeste, junto à comitiva que acompanhava o presidente Lula. O prefeito, no entanto, pouco interagiu com outras lideranças no evento.

No palco, o prefeito também ficou distante de ex-aliados, sentando-se na ponta oposta de onde ficaram o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), acompanhado da secretária de Proteção Social, Onélia Santana, do próprio governador Elmano de Freitas (PT) e de deputados federais, como o correligionário Eduardo Bismarck (PDT), Eunício Oliveira (MDB) e o líder do Governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT).

Sarto ficou na fileira de trás das cadeiras dispostas no palco, na ponta esquerda do espaço. Ao lado dele, estavam a comerciante Maria do Socorro Nascimento – ela foi uma das trabalhadoras a discursar na solenidade sobre os impactos dos programas de microcrédito do BNB na vida dela.

Mesmo em momentos de maior descontração, o prefeito pouco se envolveu com as pessoas próximas a ele durante o evento. Foi cumprimentado pela ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins (PT), que chegou atrasada ao evento, e também conversou com os deputados federais Robério Monteiro (PDT), que atualmente é titular da secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, e o deputado federal Mauro Filho (PDT).

Na área reservada às autoridades, alguns aliados do prefeito de Fortaleza, como o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), e secretários municipais, como Elpídio Nogueira (Cultura) e Rodrigo Nogueira (Desenvolvimento Econômico), acompanharam a solenidade.

Ao fim do discurso de Lula, que encerrou a agenda no Banco do Nordeste, Sarto permaneceu no evento, enquanto a comitiva se concentrava no lado do palco em que ele estava – o momento serviu para serem tiradas algumas fotos com o presidente.

Pouco depois, no entanto, e antes da saída de Lula e do restante das autoridades do palco, Sarto optou por sair sozinho pelo lado oposto ao que o presidente se encontrava. Pouco depois, deixou a sede do BNB.

Crise com o PT

O rompimento entre o PT e o PDT, na campanha eleitoral de 2022, teve impacto direto na relação entre o Governo do Ceará - comandado pelo petista Elmano de Freitas - e a Prefeitura de Fortaleza. Desde a posse do governador, em janeiro de 2023, os dois passaram por algumas crises.

A última delas foi há pouco mais de um mês, no final de julho, quando o prefeito Sarto anunciou que a Prefeitura iria assumir as obras da Ponte dos Ingleses após o prefeito alegar que a gestão estadual não cumpriu a parte dele no acordo, de urbanizar o local.

"Eu não poderia deixar, jamais, que um ícone, um marco, que o registro da cidade de Fortaleza, que marcou e marca gerações que por aqui passam e passarão, a Ponte dos Ingleses, ficasse abandonada dentro desse projeto da nova Praia de Iracema", disse Sarto, no dia 1º de agosto.

Em resposta, Elmano informou que o laudo feito pelo Estado informava que estrutura "não suporta" as intervenções do Estado. "solicitamos à Prefeitura um esclarecimento, porque não vamos colocar um peso sobre a ponte se, embaixo, não foi feito o necessário para garantir a obra", disse o governador.

A divergência entre os gestores foi amenizada após Elmano receber, no Palácio da Abolição, o prefeito de Fortaleza, no início de agosto. Foi a primeira reunião entre os dois. O tom de ambos foi conciliador.

Neste ano, dois partidos que apoiaram a campanha do PDT em 2022 acabaram decidindo embarcar na base aliada ao Governo do Ceará: PSB e PSD. No caso do PSD, o presidente estadual da legenda, ex-vice-governador Domingos Filho (PSD), informou a saída da aliança em Fortaleza e ressaltou que não deve apoiar a reeleição de Sarto.