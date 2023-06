Ao lado de Cid Gomes e Evandro, prefeito de Caucaia lança programa de inclusão digital

Um lançamento da Prefeitura de Caucaia reuniu, nesta sexta-feira (30), o chefe do Executivo municipal, Vitor Valim (sem partido), o senador Cid Gomes (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), entre outras lideranças. O evento anunciou o programa Bora Conectar, que vai distribuir conexão de internet às residências de mais de 45 mil alunos do município.

A presença de Cid e Evandro ocorre em meio a discussões sobre a estruturação do PDT e sondagem de partidos pela filiação do prefeito Vitor Valim.

"Isso tudo o que está acontecendo em Caucaia, e outras entregas que nós temos aqui, eu devo, como prefeito, toda a intercessão e ajuda ao senador Cid Gomes. Então hoje ele está fazendo um gesto de gentileza a esse prefeito que ele ajuda desde o primeiro dia de mandato e, hoje, não podia estar aqui sem a presença desse homem que conseguiu muita coisa para a nossa cidade", disse.

Questionado sobre se sua presença representaria uma sinalização mais forte de aliança para o ano que vem, o senador defendeu que o momento representava um apoio às ações da gestão caucaiense, elogiadas por ele. "Eleição é só um meio de a gente conseguir um espaço de ajudar as pessoas", observou.

Filiação

Em maio, Valim informou ao Diário do Nordeste ter recebido convite para se filiar ao PT. Perguntado novamente se as tratativas avançaram, inclusive com outras legendas em processo de renovação no Estado, o gestor repetiu um discurso recorrente quando se trata das negociações eleitorais para 2024.

"Eu digo que hoje não tenho partido, é uma brincadeira, estou inteiro. Então essas questões da filiação partidária eu vou deixar para o período eleitoral, para março do ano que vem", afirmou.

O prefeito está sem partido desde o ano passado, quando deixou o Pros e iniciou um processo de aproximação do grupo governista. Hoje, é aliado de primeira hora do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT), cuja relação com Cid tem, inclusive, influenciado os rumos internos do PDT.

PDT

O senador Cid Gomes também comentou sobre as negociações que devem ocorrer na próxima semana sobre o futuro do PDT. Na segunda (3), está marcado um encontro da Executiva nacional para discutir sobre a crise no Ceará, que é um estado estratégico para o partido.

A investida de Cid projeta um entendimento em torno da reaproximação da legenda ao grupo governista integralmente. O diretório estadual também foi convocado, e a reunião está marcada para o dia 7 de julho.

"Quando algumas pessoas que representam a maioria do PDT se reuniram na (última) segunda, ficou acertado que nós manteríamos o calendário que estava previsto, podendo, na medida que os entendimentos forem avançando, adiar essa reunião do diretório, então é isso que hoje nós estamos aguardando", disse.

"Se deus quiser, a gente chega a um entendimento antes da reunião do diretório. [...] Essa reunião da executiva vai ser decisiva para isso. Vamos ver se a intenção permanece essa", concluiu.

Evandro Leitão reforça essa espera para dar início a um novo momento de tratativas.

"Agora, o status da situação está com o presidente Lupi para que a gente possa estar dialogando, conversando. No momento foi criada essa comissão que foi até ele pra dialogar, agora estamos aguardando esse feedback", disse.

