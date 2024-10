André aposta em oração com Nikolas, recado para mulheres e crítica a padrinhos em última propaganda

O candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, encerrou a participação no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, nesta sexta-feira (25), reforçando algumas das principais estratégias de campanha, como o foco no eleitorado religioso, o uso de referências futebolísticas e a crítica a padrinhos políticos do adversário na disputa, o petista Evandro Leitão; além de rebater ataques sobre declarações em que faz menção às mulheres. A propaganda no rádio e na TV termina hoje, a dois dias do pleito.

A peça publicitária de André começa com ato recente do candidato no bairro Bom Jardim, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreiras (PL-MG), no momento em que fazem a oração do Pai-Nosso, com coro de uma multidão de apoiadores no local, na noite da quinta (24).

O candidato aposta ainda em exibir pesquisas eleitorais nas quais aparece à frente do adversário. Ele também utiliza a imagem de cavalinhos de pelúcia que simulam a tradicional corrida de cavalos, com André à frente de Evandro, em reprodução de formato que ficou famoso na TV, com o uso dos mesmos mascotes com camisas de times de futebol. Durante a campanha, houve diferentes episódios que envolveram o acirramento de torcidas na Capital como capital político.

André Fernandes dá ênfase ao discurso que marcou sua campanha, defendendo "mudança" e "tempo de renovação". O horário eleitoral na TV também contou com a participação da esposa de André Fernandes, Luana Fernandes, relembrando a relação de ambos, na qual ela menciona transformações do marido, desde que era youtuber até passar no concurso da Polícia Militar e, posteriormente, tornar-se político. "Eu fico muito indignada pelos ataques que ele vem sofrendo. Se eu pudesse pedir algo, seria para orar pela vida do André", diz Luana no vídeo.

Após o discurso da esposa, aparecem imagens de atos de campanha de Fernandes com o eleitorado feminino. O candidato do PL foi alvo de críticas por declarações relacionadas às mulheres ao longo da campanha, como ter votado contra proposta que previa fortalecer a busca por igualdade salarial. No trecho, há fala de André na qual acusa os adversários de estarem "usando uma causa nobre para enganar o povo".

A propaganda faz ainda ataques ao apadrinhamento político de Evandro Leitão, com imagens do presidente Lula, do governador Elmano de Freitas, dos deputados federais José Guimarães e Eunício Oliveira e também de prefeitos que se juntaram à campanha do PT em Fortaleza. "Militância paga contra um jovem de 26 anos", diz a locução da propaganda. Ele menciona também a visita do prefeito reeleito de Recife, João Campos (PSB).

Para encerrar a propaganda, André Fernandes reforça propostas, com foco na infância, como o programa "Merenda Feliz", que prevê a distribuição de lanches para o final de semana das crianças em casa. O candidato encerra relembrando o início da campanha, dizendo que começou com poucas pessoas "e uma caixa de som" até mostrar imagens de eventos com multidões.

Nesta sexta-feira (25), chega ao fim a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, bem como a veiculação de propaganda na imprensa escrita e a reprodução de anúncios na internet do jornal impresso.

Apesar da série de restrições, candidatas e candidatos ainda podem realizar atos como caminhadas, carreatas e distribuição de material gráfico nas ruas até às 22h do sábado (26), véspera do pleito. A realização de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa estão proibidas desde a quinta-feira (24).