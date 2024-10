Amor nas eleições: de braços dados, casal vota junto há 40 anos e destaca papel do cidadão

Dona Antônia e Seu Francisco votam juntos há cerca de 40 anos. Eles chegam e partem da mesma maneira: de braços dados. Sempre juntos. Na manhã deste domingo (6), foram ao colégio Ari de Sá da Washington Soares, em Fortaleza, para exercer o direito ao voto, durante o primeiro turno das Eleições 2024.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o empresário Francisco Santana, de 69 anos, e a dona de casa Antônia Santana, de 75 anos, relembraram o voto impresso e defenderam a importância de cumprir a cidadania.

"É importante, e a responsabilidade é muito grande de escolher seu vereador e prefeito. A responsabilidade é muito grande, mas temos que exercer nossa democracia". Francisco Santana Empresário

Já dona Antônia relembrou a época em que as cédulas eleitorais eram impressas. Ao comparar o antigo processo com as urnas eletrônicas, afirma: "Agora é muito mais rápido. Mais moderno. Nessa de agora, nem assinar o nome eu assino, por conta da biometria. Então fica bem mais fácil e melhor".

Legenda: Casal votando junto nas Eleições 2024 Foto: SVM/Diego Barbosa

No local de votação, ainda detalharam que votam há 25 anos no Ari de Sá, enquanto nos outros 15 anos, eles iam para um colégio eleitoral no Montese.

Eles são pais de três filhos. "Todos casados e já votando", destaca Francisco.