Alece aprova pagamento de abono de valorização de professores da Uece, Urca e UVA

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nessa terça-feira (10), o pagamento do abono especial de valorização dos professores da Universidade Estadual do Ceará (Uece), da Universidade Regional do Cariri (Urca) e da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA).

O benefício será pago aos docentes ativos e inativos, mas não incidirá em qualquer fim previdenciário. Professores temporários e substitutos também farão jus ao abono.

O valor varia de R$ 2.940,60 a R$ 8.100, para os servidores do Magistério Superior do Ceará com carga horária de 40 horas semanais. Para os que trabalham em uma jornada de 20 horas, a quantia será proporcional.

As quantias serão pagas em parcela única, no mês de outubro. A medida é um dos pontos firmados no acordo feito entre os professores e o Governo Elmano de Freitas (PT) para dar fim à greve nas universidades estaduais, em junho deste ano.

Para valer, o projeto precisa ser sancionado pelo mandatário.