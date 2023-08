Alece aprova moção de repúdio a Zema e pede a senador que reconsidere apoio a falas do governador

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira (9), moção de protesto de repúdio ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por declaração comparando a região Nordeste a "vaquinhas que produzem pouco". A medida foi apresentada pelo deputado Cláudio Pinho (PDT) e recebeu apoio de maioria da Casa, inclusive com orientação favorável do líder do Governo, Romeu Aldigueri (PDT).

Apenas os deputados Sargento Reginauro (União), Carmelo Neto (PL), Pastor Alcides (PL), Dra. Silvana (PL) e Emília Pessoa (PSDB) votaram contra. Ao todo, foram 30 votos favoráveis à moção contra 6.

Para os parlamentares que votaram favorável à medida, a fala foi discriminatória e de cunho separatista. Para o deputado Guilherme Sampaio (PT), a declaração foi uma demonstração de xenofobia.

"É necessário atribuir a importância devida a essa declaração xenófoba e absolutamente aviltante para a Federação feita pelo governador Romeu Zema. Nós, parlamentares de quaisquer estados, não podemos nos calar diante desse tipo de tese, que, se não é combatida, vai crescendo e se enraizando", declarou.

Entre os que saíram em defesa do governador, o mandatário estava apenas defendendo seu estado. Para o deputado Sargento Reginauro (União), não importa qualquer retratação do governador, que ele é "vítima" de uma "narrativa da esquerda" de xenofobia.

"E o governador de Minas Gerais faça o esforço que fizer, pode ir a público se retratar, ele, lamentavelmente, vai ser uma vítima da mais nova narrativa brasileira, que é a da xenofobia do governador Zema. O Estado de Minas Gerais elegeu e reelegeu esse homem", defendeu Reginauro.

A declaração do governador Romeu Zema foi feita em uma entrevista ao Estadão, na semana passada. Ele comparou o Nordeste com "vaquinhas que produzem pouco”. O mandatário ainda declarou que os estados do Sul e Sudeste se uniram em consórcio para buscar protagonismo político e fazer frente ao Nordeste.

Pedido de reconsideração

Na pauta da Alece desta quinta, o líder do Governo, deputado Romeu Aldigueri (PDT), também tinha apresentado uma moção de repúdio contra o senador Eduardo Girão (Novo), por ele ter se manifestado a favor de Zema e atribuído a repercussão da fala a "vitimismo com fins eleitoreiros". A declaração do senador foi dada em entrevista à GloboNews.

"Eu acho que o que está incomodando já é a preocupação dos governistas com a campanha eleitoral. O que a gente percebe é um vitimismo com fins eleitoreiros", disse à GloboNews.

Após conversa com o deputado Sargento Reginauro, que é suplente do senador, Aldigueri alterou a moção para "pedido de reconsideração", para que Girão apenas se retratasse com o povo cearense. Assim, a moção de repúdio não constaria nos anais da Alece.

Para Aldigueri, a medida é necessária para que seja chamada atenção do senador, já que "nós fomos eleitos pelo povo cearense".

"Primeiro, eu queria explicar a todos que não se trata de Governo contra oposição. Se trata de um requerimento que hoje não é mais apenas do deputado Romeu Aldigueri, mas de 27 deputados e deputadas. (...) O que foi dito pelo senador Eduardo Girão e está replicada em toda a imprensa do Brasil, é que ele defendeu com unhas e dentes uma fala discriminatória, uma fala que é criminalizada contra a Constituição Federal do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema", frisou Romeu.

Apesar de ter transformado a moção em pedido de reconsideração para tentar unificar a aprovação da medida, seis deputados votaram contra: Sargento Reginauro (União), Oscar Rodrigues (União), Carmelo Neto (PL), Pastor Alcides (PL), Dra. Silvana (PL) e Emília Pessoa (PSDB).

Os votos contrários, no entanto, não foram capazes de barrar a aprovação do requerimento, que recebeu 30 votos dos 36 parlamentares presentes na sessão desta quarta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil