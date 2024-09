Pesquisa Quaest Fortaleza: índice de indecisos é o menor desde o início da campanha; veja números

Terceira rodada da Quaest para a corrida eleitoral em Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira (25), indica que o índice de eleitores indecisos é o menor desde o início da campanha eleitoral em agosto.

A pesquisa aponta que 47% dos fortalezenses ainda não escolheram o candidato a prefeito. Esse percentual era de 71% na primeira rodada da pesquisa, no dia 22 de agosto, e de 57% no segundo levantamento, revelado no dia 11 de setembro.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Intenção de voto para Prefeito - Espontânea

Indecisos: 47%

André Fernandes (PL): 18%

Evandro Leitão (PT): 14%

Capitão Wagner (União): 9%

José Sarto (PDT): 8%

Eduardo Girão (Novo): 1%

Técio Nunes (Psol): 0%

Branco/Nulo/Não vai votar: 3%

Em comparação com o levantamento do dia 11 de setembro, André e Evandro cresceram 4 pontos percentuais no cenário espontâneo, enquanto Wagner e Sarto mantiveram os mesmos índices de duas semanas atrás.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-08490/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

