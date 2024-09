Pesquisa Quaest: André tem maior crescimento entre as mulheres; Evandro avança entre os homens

Empatados tecnicamente na liderança da terceira rodada de pesquisa Quaest na corrida à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), 25%, e Evandro Leitão (PT), 23%, estão apresentando um crescimento sustentado entre o dia 22 de agosto e esta semana. Na disputa particular entre eles, o recorte entre homens e mulheres chama a atenção.

Na pesquisa estimulada, em que o entrevistador apresenta ao eleitor uma lista com o nome dos candidatos, André apresenta uma alta acentuada no público feminino, enquanto Evandro cresceu entre os homens.

O candidato do PL começou a série da Quaest com 8% entre as mulheres. Esse número subiu para 15% e, agora, chega a 23%, sendo um dos destaques na estratificação dos dados.