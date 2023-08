24 deputados querem moção de repúdio a Eduardo Girão por apoio a declarações de Zema

Pelo menos 24 deputados estaduais cearenses assinaram uma moção de repúdio ao senador Eduardo Girão (Novo), que deverá ser votada – e, muito provavelmente, aprovada – ainda nesta quarta-feira (9) no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará.

A proposta legislativa foi apresentada pelo líder do governo, Elmano, na Casa, deputado Romeu Aldigueri (PDT), após o senador cearense ter feito declarações "favoráveis" à fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre divisões regionais no país.

Os parlamentares cearenses acusam o governador mineiro de incentivar divisões regionais no país e de agir com preconceito em relação às regiões Norte e Nordeste do Brasil.

As reações à fala de Zema no Ceará ganharam mais força depois da defesa que o senador cearense fez no Congresso, mostrando-se favorável ao governador e correligionário.

O requerimento do parlamentar solicita que o plenário da Casa "acolha a presente moção sugerida e que este Parlamento manifeste repúdio à postura do Senador Eduardo Girão, que endossa uma fala infeliz, veladamente preconceituosa e separatista do Governador Zema, que, no último dia 05 de agosto, proferiu, em entrevista, um discurso que fomenta a segregação e a divisão da essencial unidade federativa, sendo completamente insensível à história de abandono de políticas públicas e sociais em desfavor do povo nordestino, ainda hoje maltratado e vítima de xenofobia".

O requerimento ganhou apoio até mesmo de membros da oposição ao governo de Elmano de Freitas. Diante da repercussão negativa das falas de Romeu Zema, nos bastidores, a defesa de Girão causou constrangimento, especialmente por ele ser um parlamentar nordestino.

É raro o Legislativo estadual votar moções de repúdio a outros parlamentares cearenses.