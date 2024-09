Deputada Erika Hilton aciona Justiça para o bloqueio de bets, como o 'Jogo do Tigrinho', no Brasil

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) acionou a Justiça por meio do Ministério Público Federal (MPF), nessa quinta-feira (26), solicitando o bloqueio dos sites e aplicativos de jogos como o do "Tigrinho" e "Aviãozinho".

Erika cita no pedido que as empresas PG Soft Games e Sribe LTDA, detentora dos jogos “Tigrinho/Fortune Tiger” ,“Coelhinho/Fortune Rabir” e “Aviazinho/Aviator”, têm condutas que caracterizam crimes contra a economia popular, publicidade abusiva contra consumidores e publicidade infantil.

A parlamentar alega que o jogo deve ser bloqueado até que o processo de regulamentação das casas de apostas no Brasil seja finalizado.

“Frente ao acúmulo de crimes, contravenções e danos a direitos fundamentais que entram em colisão com direitos maiores que o direito ao jogo, justifica-se a necessidade de bloqueio, com urgência, do acesso via internet a essas apostas, ao menos até a elaboração de uma regulamentação pelo Governo Federal”, diz Hilton no documento.

Erika ainda diz que as empresas têm atingido a renda das famílias brasileiras, tendo em vista que as pessoas estão utilizando o salário para jogar.

Brasileiros gastam mais de R$ 20 bilhões por mês nos jogos

De acordo com um estudo divulgado pelo Banco Central, os brasileiros gastaram mais de R$ 20 bilhões em agosto nas plataformas virtuais apenas através do Pix. Cerca de R$ 3 bilhões foram gastos por beneficiários do Bolsa Família, o que representa 20% de todo o dinheiro enviado pelo governo federal a essas pessoas.

Supondo gastos lineares ao longo dos meses, com bases nos dados apresentados no estudo, seriam gastos cerca de R$ 250 bilhões em apenas um ano, o que equivale a mais de 2% do PIB nacional.

“Esses jogos online são verdadeiros cassinos, abertos 24 horas por dia, que sugam, a cada segundo, um pouco mais da renda e do patrimônio do brasileiro”, disse Erika ao anunciar o projeto.