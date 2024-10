Acilon Gonçalves diz que vitória de Evandro Leitão foi 'contra tudo e contra todos’

Prefeito do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Acilon Gonçalves (sem partido) destacou que a vitória do Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura da Capital foi “contra tudo e contra todos”. O ex-presidente do PL – partido do candidato André Fernandes – participou da comemoração da vitória do petista no comitê central da campanha, localizado no bairro Edson Queiroz, na noite deste domingo (27).

“É uma vitória do Evandro Leitão com o apoio do Camilo, do Elmano e de uma legião de amigos que vestiram a camisa do que era melhor para a cidade de Fortaleza. Acima de tudo, foi uma vitória do povo de Fortaleza contra tudo e contra todos” Acilon Gonçalves Prefeito do Eusébio

Ao ser questionado sobre o futuro da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o político foi taxativo. "Aí é o PL quem vai dizer", ressaltou.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão promete gestão focada em educação, saúde, geração de emprego e renda PontoPoder 'Acabou a época de prefeito que quer brigar com o governador', diz Elmano após vitória de Evandro

Acilon presidiu a legenda entre 2019 e 2023. À época, o mandatário justificou a saída do cargo de comando por "divergências de entendimento com outros membros da sigla".

Mesmo assim, o político tem se consolidado como uma das lideranças políticas da RMF, articulando aliados em prefeituras no entorno da Capital que migraram para o PRD, como o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), e o chefe do Executivo eleito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD).