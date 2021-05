Justiça manda cassar chapa de vereadores em Pacatuba por fraude em candidaturas femininas

Francisco Marcello Alves Nobre Juiz da 57ª Zona Eleitoral

"Determino a anulação da candidatura de Eurenir Xavier Silva e de Suinane Freitas Saldanha da Silva com a consequente aplicação da sanção de sua inelegibilidade por 8 anos, contados a partir do término do mandato ao qual concorreu, bem assim a anulação de todos os votos obtidos pelo partido Democratas nas eleições para o cargo de vereador de Pacatuba no ano de 2020, devendo ser procedida nova totalização de votos para referido cargo"