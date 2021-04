Jair Bolsonaro critica CPI da Covid-19: "Por que isso? Nós fizemos a nossa parte"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, na noite desta quinta-feira (8), a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. A investigação coloca a conduta do gestor federal durante a pandemia no alvo.

"Por que a CPI? É CPI para investigar as ações do Governo Federal. Por que não bota estadual e municipal? Nós fizemos a nossa parte. O Pazuello comprou vacinas no ano passado", disse Bolsonaro à emissora CNN.

O presidente afirmou que a decisão do STF indica a "interferência do Supremo em todos os poderes" e disse que, agora, não era momento para isso e sim para a união.

"Está na hora, em vez de ficar procurando responsáveis, unir o Supremo, o Executivo e o Legislativo na busca de soluções. Em que vai levar a abertura de uma possível CPI?"

Bolsonaro ainda se defendeu, garantindo que respeita a Constituição e insinuou que os outros deveriam fazer o mesmo.

"O Brasil está sofrendo demais e o que menos precisamos é de conflitos. Sabe a minha posição, respeito completamente nossa Constituição, não tem um pingo fora das quatro linhas da mesa. Agora seria bom se todo mundo jogasse nas quatro linhas", disse.

Presidente do Senado abrirá CPI

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que vai cumprir a decisão do ministro Luís Roberto Barroso do STF e instalar CPI da Covid-19 na Casa.

Em coletiva de imprensa no Senado, Pacheco afirmou que a "decisão judicial se cumpre" e que vai respeitar a determinação de Barroso por "responsabilidade institucional e cívica", mas fez questão de criticar a decisão de Barroso.

O presidente do Senado argumentou que a investigação — que precisa ser feita em sessões presenciais — pode comprometer o enfrentamento da pandemia.

"CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. E, para além de um ponto fora da curva, pode ser um coroamento do insucesso nacional do enfrentamento da pandemia", afirmou.

Pacheco vai ler em plenário o requerimento de instalação da CPI na próxima semana e abrir a indicação dos membros, que deve ser feita pelos líderes partidários.