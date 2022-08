Veja concursos públicos com vagas abertas no Ceará; salários chegam a R$ 13,6 mil

O Ceará possui cinco seleções públicas com inscrições ainda em andamento nesta segunda-feira (22). Há vagas cujos salários iniciais chegam a R$ 13,6 mil.

Confira os CONCURSOS ABERTOS NO estado

Prefeitura de Quixadá

As inscrições para concurso da Prefeitura de Quixadá foram prorrogadas. O processo seletivo oferta 107 vagas, sendo 35 imediatas e 72 para formação de cadastro reserva. A faixa salarial varia de R$ 1,2 mil a R$ 2,4 mil.

Inscrições: até 14 de setembro, no site da banca organizadora

Vagas: 107

Taxa de inscrição: R$ 70 para nível fundamental; R$ 90 para nível médio; e R$ 140 para nível superior

Salário inicial: de R$ 1.212 a R$ 2.424

As oportunidades são temporárias e estão distribuídas entre as secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde com jornadas que variam de 100 a 200 horas mensais.

Confira os cargos:

Ensino fundamental

- Copeiro;

- Porteiro.

- Copeiro; - Porteiro. Ensino médio

- Monitor;

- Digitador;

- Agente de Combate a Endemias;

- Agente Comunitário de Saúde (diversas localidades).

- Monitor; - Digitador; - Agente de Combate a Endemias; - Agente Comunitário de Saúde (diversas localidades). Ensino superior

- Professor Educação Básica;

- Psicólogo;

- Fisioterapeuta;

- Fonoaudiólogo;

- Terapeuta Ocupacional;

- Educador Físico;

- Neuroterapeuta.

Prefeitura de Barreira

A Prefeitura de Barreira tem dois concursos públicos em andamento: um para cargos gerais, como professores e agentes de saúde, e outro para agentes de trânsito e guardas municipais. Os processos seletivos ofertam 77 vagas imediatas, mas também haverá formação de cadastro reserva. A faixa salarial varia de R$ 1,3 mil a R$ 2,4 mil.

Inscrições: até 31 de agosto, no site da banca organizadora

Vagas: 69 para cargos gerais, 5 para agentes de trânsito e 3 para guardas municipais

Taxa de inscrição: R$ 100 para nível médio e R$ 150 para nível superior

Salário inicial: de R$ 1.336 a R$ 2.424

Prefeitura de Granja

A Prefeitura de Granja abriu inscrições para concurso do município na última quarta-feira (17). Ao todo, são 228 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade, com salários iniciais que podem chegar a R$ 12 mil, dependendo da função desejada.

Inscrições: até 9 de outubro no site da banca organizadora , a Universidade Patativa do Assaré (UPA)

, a Universidade Patativa do Assaré (UPA) Vagas: 228

Salário inicial: de R$ 1.100 a R$ 12.000

Taxa de inscrição: R$ 65 para ensino fundamental completo e incompleto; R$ 95 para ensino médio; R$ 150 para ensino superior

As vagas serão destinadas às secretarias de Trabalho e Assistência Social, de Educação, da Saúde e para o Fundo Geral.

Confira as vagas por cargos e salários previstos:

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

- Auxiliar de serviços gerais: 2 vagas (R$ 1.212,00);

- Agente administrativo: 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Assistente social: 2 vagas (R$ 2.400,00);

- Pedagogo: 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Psicólogo: 1 vaga (R$ 2.400,00).

- Auxiliar de serviços gerais: 2 vagas (R$ 1.212,00); - Agente administrativo: 5 vagas (R$ 1.212,00); - Assistente social: 2 vagas (R$ 2.400,00); - Pedagogo: 1 vaga (R$ 2.400,00); - Psicólogo: 1 vaga (R$ 2.400,00). Secretaria Municipal de Educação:

- Auxiliar de serviços gerais (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Auxiliar de serviços gerais (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Merendeira (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Vigia (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Vigia (zona rural): 9 vagas (R$ 1.212,00);

- Agente administrativo (sede urbana): 2 vagas (R$ 1.212,00);

- Agente administrativo (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Professor de Educação Básica I: 29 vagas (R$ 2.050,91);

- Professor de Educação Infantil: 19 vagas (R$ 2.050,91);

- Professor de Ensino Fundamental II: 51 vagas (R$ 2.174,77).

- Auxiliar de serviços gerais (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Auxiliar de serviços gerais (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Merendeira (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Vigia (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Vigia (zona rural): 9 vagas (R$ 1.212,00); - Agente administrativo (sede urbana): 2 vagas (R$ 1.212,00); - Agente administrativo (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Professor de Educação Básica I: 29 vagas (R$ 2.050,91); - Professor de Educação Infantil: 19 vagas (R$ 2.050,91); - Professor de Ensino Fundamental II: 51 vagas (R$ 2.174,77). Fundo Geral:

- Agente de Trânsito: 3 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade);

- Guarda Municipal: 4 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade);

- Auxiliar de serviços gerais: 5 vagas (R$1.212,00);

- Agente administrativo: 5 vagas (R$1.212,00);

- Fiscal de obras: 1 vaga (R$ 2.000,00);

- Técnico agrícola: 2 vagas (R$ 1.212,00);

- Engenheiro civil: 1 vaga (R$ 7.000,00);

- Fiscal de tributos: 1 vaga (R$ 3.500,00).

- Agente de Trânsito: 3 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade); - Guarda Municipal: 4 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade); - Auxiliar de serviços gerais: 5 vagas (R$1.212,00); - Agente administrativo: 5 vagas (R$1.212,00); - Fiscal de obras: 1 vaga (R$ 2.000,00); - Técnico agrícola: 2 vagas (R$ 1.212,00); - Engenheiro civil: 1 vaga (R$ 7.000,00); - Fiscal de tributos: 1 vaga (R$ 3.500,00). Secretaria Municipal de Saúde:

- Agente comunitário de saúde: 21 vagas (R$ 2.424,00 + 20% de insalubridade);

- Agente de combate às endemias (zona rural): 7 vagas (R$ 2.424,00 + 20% de insalubridade);

- Atendente (zona rural): 4 vagas (R$ 1.212,00);

- Atendente de consultório odontológico (zona rural): 4 vagas (R$ 1.212,00)

- Técnico em enfermagem : 6 vagas (R$ 1.212,00 + 20% de insalubridade);

- Técnico em radiologia: 1 vaga (R$ 1.628,79 + 40% de insalubridade);

- Assistente social: 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Dentista (zona rural): 4 vagas (R$ 3.510,00 + 20% de insalubridade);

- Enfermeiro (zona rural): 4 vagas (R$ 3.510,00 + 20% de insalubridade);

- Fisioterapeuta (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Fonoaudiólogo (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Médico clínico geral (zona rural): 3 vagas (R$ 12.000,00);

- Psicólogo (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Terapeuta ocupacional (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00)

Rede SARAH

A rede SARAH de Hospitais de Reabilitação publicou novo edital de processo seletivo com a oferta de 19 vagas em diversas cidades do País. Para Fortaleza, o certame prevê duas oportunidades.

Inscrições: até 24 de agosto, no site

Vagas: 19

Taxa de inscrição: R$ 160

Salário inicial: R$ 13.675,28

Requisitos:

- Professor Hospitalar: graduação em Educação Física – bacharelado, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF)

- Professor de Educação Física: graduação em Educação Física – bacharelado, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF)

As vagas são divididas entre os cargos de professor hospitalar e professor de educação física

Confira a distribuição

Professor Hospitalar

Belém 1 vaga

Brasília 2 vagas

Fortaleza 2 vagas

Macapá 1 vaga

Rio de Janeiro 2 vagas

Salvador 1 vaga

São Luiz 3 vagas

Professor de Educação Física

Belém 2 vagas

Macapá 2 vagas