MPCE abre inscrição de estágio para estudantes de Direito, Pedagogia e Tecnologia da Informação

Estudantes dos cursos de graduação em Direito, Pedagogia e Tecnologia da Informação podem se inscrever a partir desta quarta-feira (17) no processo seletivo de estagiários do Ministério Público do Ceará (MPCE), que segue aberto até as 23h59 do dia 31 de agosto.

As inscrições estarão disponíveis no site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), entidade organizadora do certame. Não haverá cobrança de taxa.

O edital nº 30/2022, do Núcleo Gestor de Estágio (Nuge) do MPCE orienta que os interessados devem clicar na aba "Estudantes", seguida de "Veja mais processos seletivos", "Consulte os processos públicos" e finalmente no link "Processos seletivos" com o logotipo do órgão.

Critérios

Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior conveniadas com o MPCE. Também é exigido que os aprovados tenham cumprido pelo menos 40% dos créditos necessários para a conclusão do curso.

Vagas

Os aprovados dos cursos de Pedagogia e Tecnologia da Informação comporão cadastro de reserva para lotação exclusivamente em Fortaleza. Já os selecionados do Direito serão incluídos no cadastro de reserva tanto da Capital quanto do Interior.

Remuneração e carga horária

A bolsa de estágio será de R$ 937, a qual será acrescido o valor de R$ 171,60 correspondente ao auxílio-transporte. O estágio será de 25 horas semanais (cinco horas diárias).

Prova

O exame de seleção, de caráter classificatório e eliminatório, ocorrerá em ambiente virtual do Ciee das 16h às 17h do dia 8 de setembro.

A prova terá 30 questões. Quinze delas são de Língua Portuguesa, valendo quatro pontos cada, e outras 15 das áreas específicas, valendo seis pontos cada.