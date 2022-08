Concursos públicos com vagas abertas no Ceará têm salários de até R$ 13,6 mil; confira lista

O Ceará possui três seleções públicas com inscrições ainda em andamento nesta segunda-feira (15). Há vagas cujos salários iniciais chegam a R$ 13,6 mil.

CONCURSOS ABERTOS NO CE

TJCE

As inscrições para uma das 140 vagas de Juízes Leigos do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) seguem abertas até as 16h do dia 18 de agosto no site do Instituto Consulplan. O custo é de R$ 60.

Os selecionados atuarão em Juizados Especiais do Estado sob a supervisão de um juiz togado em contratos temporários sem vínculo empregatício ou estatuário com o órgão.

Segundo o TJCE, os Juízes Leigos podem presidir audiências de instrução e julgamento, colher provas e elaborar minuta de sentença a ser homologada pelo respectivo juiz de Direito.

Inscrições: até 18 de agosto de 2022, no site do Instituto Consulplan

Vagas: 140, para juízes leigos

Salário: até R$ 7.110,39

Taxa de inscrição: R$ 60

Prefeitura de Quixadá

Hoje (15) é o último dia de inscrições para o concurso da Prefeitura de Quixadá. O processo seletivo oferta 107 vagas, sendo 35 imediatas e 72 para formação de cadastro reserva. A faixa salarial varia de R$ 1,2 mil a R$ 2,4 mil.

Inscrições: até 15 de agosto, no site da banca organizadora

Vagas: 107

Taxa de inscrição: R$ 70 para nível fundamental; R$ 90 para nível médio; e R$ 140 para nível superior

Salário inicial: de R$ 1.212 a R$ 2.424

As oportunidades são temporárias e estão distribuídas entre as secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde com jornadas que variam de 100 a 200 horas mensais.

Confira os cargos:

Ensino fundamental

- Copeiro;

- Porteiro.

- Copeiro; - Porteiro. Ensino médio

- Monitor;

- Digitador;

- Agente de Combate a Endemias;

- Agente Comunitário de Saúde (diversas localidades).

- Monitor; - Digitador; - Agente de Combate a Endemias; - Agente Comunitário de Saúde (diversas localidades). Ensino superior

- Professor Educação Básica;

- Psicólogo;

- Fisioterapeuta;

- Fonoaudiólogo;

- Terapeuta Ocupacional;

- Educador Físico;

- Neuroterapeuta.

Prefeitura de Granja

A Prefeitura de Granja abre inscrições para concurso do município na quarta-feira (17). Ao todo, são 228 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade, com salários iniciais que podem chegar a R$ 12 mil, dependendo da função desejada.

Inscrições: de 17 de agosto a 9 de outubro no site da banca organizadora , a Universidade Patativa do Assaré (UPA)

, a Universidade Patativa do Assaré (UPA) Vagas: 228

Salário inicial: de R$ 1.100 a R$ 12.000

Taxa de inscrição: R$ 65 para ensino fundamental completo e incompleto; R$ 95 para ensino médio; R$ 150 para ensino superior

As vagas serão destinadas às secretarias de Trabalho e Assistência Social, de Educação, da Saúde e para o Fundo Geral.

Confira as vagas por cargos e salários previstos:

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

- Auxiliar de serviços gerais: 2 vagas (R$ 1.212,00);

- Agente administrativo: 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Assistente social: 2 vagas (R$ 2.400,00);

- Pedagogo: 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Psicólogo: 1 vaga (R$ 2.400,00).

- Auxiliar de serviços gerais: 2 vagas (R$ 1.212,00); - Agente administrativo: 5 vagas (R$ 1.212,00); - Assistente social: 2 vagas (R$ 2.400,00); - Pedagogo: 1 vaga (R$ 2.400,00); - Psicólogo: 1 vaga (R$ 2.400,00). Secretaria Municipal de Educação:

- Auxiliar de serviços gerais (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Auxiliar de serviços gerais (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Merendeira (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Vigia (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Vigia (zona rural): 9 vagas (R$ 1.212,00);

- Agente administrativo (sede urbana): 2 vagas (R$ 1.212,00);

- Agente administrativo (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00);

- Professor de Educação Básica I: 29 vagas (R$ 2.050,91);

- Professor de Educação Infantil: 19 vagas (R$ 2.050,91);

- Professor de Ensino Fundamental II: 51 vagas (R$ 2.174,77).

- Auxiliar de serviços gerais (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Auxiliar de serviços gerais (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Merendeira (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Vigia (sede urbana): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Vigia (zona rural): 9 vagas (R$ 1.212,00); - Agente administrativo (sede urbana): 2 vagas (R$ 1.212,00); - Agente administrativo (zona rural): 5 vagas (R$ 1.212,00); - Professor de Educação Básica I: 29 vagas (R$ 2.050,91); - Professor de Educação Infantil: 19 vagas (R$ 2.050,91); - Professor de Ensino Fundamental II: 51 vagas (R$ 2.174,77). Fundo Geral:

- Agente de Trânsito: 3 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade);

- Guarda Municipal: 4 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade);

- Auxiliar de serviços gerais: 5 vagas (R$1.212,00);

- Agente administrativo: 5 vagas (R$1.212,00);

- Fiscal de obras: 1 vaga (R$ 2.000,00);

- Técnico agrícola: 2 vagas (R$ 1.212,00);

- Engenheiro civil: 1 vaga (R$ 7.000,00);

- Fiscal de tributos: 1 vaga (R$ 3.500,00).

- Agente de Trânsito: 3 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade); - Guarda Municipal: 4 vagas (R$ 1.600,00 + 30% de insalubridade); - Auxiliar de serviços gerais: 5 vagas (R$1.212,00); - Agente administrativo: 5 vagas (R$1.212,00); - Fiscal de obras: 1 vaga (R$ 2.000,00); - Técnico agrícola: 2 vagas (R$ 1.212,00); - Engenheiro civil: 1 vaga (R$ 7.000,00); - Fiscal de tributos: 1 vaga (R$ 3.500,00). Secretaria Municipal de Saúde:

- Agente comunitário de saúde: 21 vagas (R$ 2.424,00 + 20% de insalubridade);

- Agente de combate às endemias (zona rural): 7 vagas (R$ 2.424,00 + 20% de insalubridade);

- Atendente (zona rural): 4 vagas (R$ 1.212,00);

- Atendente de consultório odontológico (zona rural): 4 vagas (R$ 1.212,00)

- Técnico em enfermagem : 6 vagas (R$ 1.212,00 + 20% de insalubridade);

- Técnico em radiologia: 1 vaga (R$ 1.628,79 + 40% de insalubridade);

- Assistente social: 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Dentista (zona rural): 4 vagas (R$ 3.510,00 + 20% de insalubridade);

- Enfermeiro (zona rural): 4 vagas (R$ 3.510,00 + 20% de insalubridade);

- Fisioterapeuta (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Fonoaudiólogo (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Médico clínico geral (zona rural): 3 vagas (R$ 12.000,00);

- Psicólogo (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00);

- Terapeuta ocupacional (zona rural): 1 vaga (R$ 2.400,00)

Rede SARAH

A rede SARAH de Hospitais de Reabilitação publicou novo edital de processo seletivo com a oferta de 19 vagas em diversas cidades do País. Para Fortaleza, o certame prevê duas oportunidades.

Inscrições: de 15 a 24 de agosto, no site

Vagas: 19

Taxa de inscrição: R$ 160

Salário inicial: R$ 13.675,28

Requisitos:

- Professor Hospitalar: graduação em Educação Física – bacharelado, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF)

- Professor de Educação Física: graduação em Educação Física – bacharelado, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF)

As vagas são divididas entre os cargos de professor hospitalar e professor de educação física

Confira a distribuição

Professor Hospitalar

Belém 1 vaga

Brasília 2 vagas

Fortaleza 2 vagas

Macapá 1 vaga

Rio de Janeiro 2 vagas

Salvador 1 vaga

São Luiz 3 vagas

Professor de Educação Física

Belém 2 vagas

Macapá 2 vagas