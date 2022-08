Concurso IBGE lança 157 novas vagas com salário de até R$ 3,1 mil; saiba como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou novas vagas para o processo seletivo de recenseadores do Censo Demográfico 2022. Os interessados em participar do concurso já podem se inscrever a partir desta quarta-feira (10).

Ao todo, são ofertadas 157 oportunidades, distribuídas entre os cargos de agentes de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade. Os salários vão de R$ 1.387,50 a R$ 3,1 mil.

Os detalhes do concurso foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira. Segundo o edital, a previsão do contrato será de até 1 ano, podendo ser prorrogado conforme indicado no inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993.

Como se inscrever no novo concurso do IBGE

Para concorrer a seleção os interessados devem procurar presencialmente um dos postos de inscrição do IBGE, entre esta quarta-feira e a próxima terça-feira (16), e entregar o formulário de inscrição.

Confira a lista de endereços das agências que recebem a candidatura:

Alagoas

Delmiro Gouveia | Rua Treze de maio, nº 381, Centro. CEP: 57480-000.

Espírito Santo

Vila Velha | Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675 - 9º andar. Enseadado Suá, Vitória - ES, 29050-912 (palácio do café).

Goiás

Goiânia | Av. 85, n° 971 - Setor Sul.

Mato Grosso

Alta Floresta | Rua Presidente Getúlio Vargas (c1), n146, Centro. CEP:78580-000;

Rondonópolis | Av. Lions, 732, Vila Aurora II. CEP: 78740-162;

Mato Grosso do Sul

Dourados | Av. Marcelino Pires 595 2Andar Centro (prédio da Receita Federal) Telefone - (67) 981818778;

Minas Gerais

Bom Despacho | Rua Lambari, nº 190, Centro. CEP 35630-044;

Cambui | Rua Ângelo Bernardo Faccio, 260, Centro. CEP: 37600-000;

Cataguases | Rua Coronel Vieira, 40, sala 204, Centro, CEP36770-970;

Formiga | Rua Agnaldo Barbosa, 16, Centro, CEP 35570-126;

Itabira | Rua Dr. Alexandre Drumond, 62, loja 08;

Itauna | Praça Padre João Ferreira, 990, sala 501, CEP 35680-351;

Monte Claros | Praça Dr. Carlos Versiane, 55, Centro, CEP 39400-612;

Ponte Nova | Avenida Doutor José Grossi,194, sala 605, Guarapiranga, CEP 35430-213;

Paraná

Apucarana | Rua Osório Ribas de Paula, 94, Sala 503, CEP 86800-140. Telefone da agência: (43) 3423-0920 ou (43) 3423-2011.

Prarapongas | Rua Harpia, 32, Arapongas/PR, CEP 86701-260. Telefone da agência: (43) 3252-0048.

Cascavel | Rua Presidente Bernardes 2817, Centro. Telefones (45)3223 1608 e (45)3222 2073.

Cianorte | Rua Constituição, 112 - CEP 87200-161.

Colorado | Rua Pará, 361, CEP 86690-000.

Francisco Beltrão | Rua Guanabara, 828, Vila Nova - CEP 85.605-300. Telefone: (46) 3523-5371 ou (46) 3524-0962.

Ibaiti | Rua Rui Barbosa, 778 - CEP84900-000. Telefone: (43)3546-1433.

Ivaiporã | Rua Placídio Miranda, nº 790. CEP 86870-000. Telefones: 43 3472 1965 e 43 3472 4208.

Jaguariaíva | Praça Getúlio Vargas, 60, Centro - 1º andar - Salas 6 e 7. CEP 84200-000. Telefones: (43) 3535-1489 e (43) 3535-2704.

Santo Antonio da Platina | Rua Palmira Ferreira Santos, 51, CEP 86430-000. Telefone: (43) 3534-3496.

Toledo | Largo Chico Mendes, n°138 B, Salas 8 a 13. CEP 85903-260. Telefone: 45-3277-2024.

Rio de Janeiro

Macaé | Rua Manoel Guilherme Taboada - 68. CEP 27910220

Rio Grande do Sul

Osório | Rua Barão do Triunfo, 752 -loja 3 - Centro - 95520-000.

São Leopoldo | Rua Primeiro de Março, 474 -sala 802 - Centro -930100-210

Pelotas | Rua Sete de Setembro, 274- conjunto 201 -centro - CEP 96015-300;

Santa Cantarina

Blumenau | Rua 15 de Novembro, 759, Centro, Sala 80, CEP: 89010001.

Concórdia | Rua Marechal Deodoro, 772, Centro, CEP 89700003.

Joaçaba | Av. XV de Novembro, 180, Centro, CEP 89600000.

Rio do Sul | Rua Tuiuti, 20, Centro, 401 e 402, CEP 89160000.

Videira | Rua Pedro Andreazza, 55 Ed. Adelaide, Sala 101/102 -Centro, Videira - SC, 89560-200;

Itajai | Rua Laguna, 242, Fazenda, Sala 602, CEP 88301460.

São Paulo

Itu | Avenida Itu 400 Anos nº111 - Térreo Sala IBGE - Bairro Itu Novo Centro - 13303-500 - JUNDIAÍ | Rua Alceu de Toledo Pontes n.º 200 - Bairro Parque CECAP - 13214-717.

Piracicaba | Rua Dom Pedro I nº 2.107 - Bairro Alto - Piracicaba/SP - 13419-200.

Itaim-Bibi/Butantã | Rua Urussuí nº 93 (5º andar). CEP 04542-050.SP

Lapa/Freguesia Do Ó/Nova Cachoerinha | Rua Urussuí nº 93 (5º andar) - Itaim Bibi - CEP 04542-050.

Valinhos | Rua São Paulo n. º252 - Vila Santana, CEP 13274-115

Distribuição das vagas

São 152 vagas para agente de pesquisas e mapeamento, com remuneração de R$ 1.387,50 e jornada de trabalho de 40h, sendo oito horas diárias. Ainda há cinco vagas para supervisor de coleta e qualidade, com salário de R$ 3,1 mil e também 40h semanais, oito por dia.

O Edital nº 15/2022, na íntegra, está disponível neste endereço online.

