Edital do concurso do TRT-MA tem vagas de níveis médio e superior; salário é de até R$ 12,4 mil

O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão (TRT-MA) divulgou, nesta segunda-feira (8), edital do concurso público com sete vagas imediatas e cadastro de reserva (CR) para Analista e Técnico Judiciário com remuneração de até R$ 12.455,30.

As inscrições estarão abertas entre 8 de agosto até as 16h do dia 16 de setembro no site da Fundação Getúlio Vargas, que organiza o certame. A taxa custa R$ 58 ou R$ 68.

Vagas

Analista Judiciário (Nível superior)

Área Judiciária: CR;

Área Judiciária – especialidade de Oficial de Justiça: CR;

Área Judiciária – Área Administrativa: CR;

Área Judiciária – Especialidade em Contabilidade: CR;

Área de Apoio Especializado – Especialidade em Biblioteconomia: CR;

Área de Apoio Especializado – Especialidade em Engenharia: CR;

Área de Apoio Especializado – Especialidade em Estatística: CR;

Área de Apoio Especializado – Especialidade em Medicina: CR;

Área de Apoio Especializado – Especialidade em Odontologia: 1 vaga + CR; e

Área de Apoio Especializado – Apoio Especializado em TI: 1 vaga + CR.

Técnico Judiciário

Área Administrativa: 4 vagas + CR;

Enfermagem: CR; e

Apoio Especializado em TI: CR.

Salário

Analista Judiciário

Vencimento: R$ 5.189,71

Gratificação Judiciária (GAJ): R$ 7.265,59

Total: R$ 12.455,30

Técnico Judiciário

Vencimento: R$ 3.163,07

Gratificação: R$ 4.428,30

Total: R$ 7.591,37

Etapas

O concurso público será realizado em etapa única com as seguintes fases:

1) Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Está marcada para o dia 6 de novembro. (Veja detalhes abaixo)

2) Perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório;

3) Heteroidentificação dos candidatos que se declararem negros, de caráter unicamente eliminatório.

Prova objetiva

Analista Judiciário

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa - 10

Raciocínio Lógico Matemático - 10

Atualidades - 10

Conhecimentos Específicos

Analista Judiciário /área judiciária (graduação em direito) - 50

Analista Judiciário / área judiciária/ especialidade oficial de justiça avaliador federal (graduação em direito) - 50

Técnico Judiciário

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa - 10

Raciocínio Lógico Matemático - 10

Atualidades - 10

Legislação Institucional - 10

Conhecimentos Específicos

Técnico Judiciário /área administrativa - 30

Técnico Judiciário /área apoio especializado/ especialidade enfermagem - 30

Técnico Judiciário /área apoio especializado/ especialidade tecnologia da informação - 30