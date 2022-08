Veja concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (8)

O Ceará possui duas seleções públicas com inscrições ainda em andamento nesta segunda-feira (8). Há vagas para Juízes Leigos, cujo salário chega a R$ 7,1 mil, e estagiários de pós-graduação com remuneração de R$ 2 mil. Ambos processos são para ensino superior.

Concursos abertos no CE

TJCE

As inscrições para uma das 140 vagas de Juízes Leigos do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) seguem abertas até as 16h do dia 18 de agosto no site do Instituto Consulplan. O custo é de R$ 60.

Os selecionados atuarão em Juizados Especiais do Estado sob a supervisão de um juiz togado em contratos temporários sem vínculo empregatício ou estatuário com o órgão.

Segundo o TJCE, os Juízes Leigos podem presidir audiências de instrução e julgamento, colher provas e elaborar minuta de sentença a ser homologada pelo respectivo juiz de Direito.

Inscrições: até 18 de agosto de 2022

Vagas: 140, para juízes leigos

Salário: até R$ 7.110,39

TCE

Com bolsa de R$ 2 mil para cinco horas diárias, o Tribunal de Contas do Ceará (TCE) inscreve até o dia 14 de agosto pós-graduandos interessados em estágio. Podem participar estudantes de especialização, MBA, mestrado ou doutorado.

As áreas contempladas são: administração, ciências contábeis, direito, economia, informática e pedagogia. A seleção é feita pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará).

O estágio deve durar um ano e pode ser prorrogado por igual período. Além da bolsa, será oferecido aos selecionados um auxílio-transporte correspondente à meia passagem estudantil.

Inscrições: até 14 de agosto de 2022

Vagas: Não informado

Salário: R$ 2 mil