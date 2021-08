Veja concursos públicos com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

Três concursos públicos seguem com inscrições abertas nesta segunda-feira (23), no Ceará. A remuneração varia de R$ 4.192,72, no certame da Polícia Militar (PMCE), a R$ 23,8 mil na seleção da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde). Podem participar candidatos com nível médio, técnico e superior.

Confira o número de vagas, critérios e salários das seleções:

PMCE

O concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) abriu inscrições há uma semana. Ao todo, o processo seletivo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferta 2 mil vagas com salário de R$ 4.192,72.

A seleção terá 1.600 vagas para ampla concorrência, sendo 1.360 destinadas a homens e 240 para mulheres, e 400 vagas para cota racial (340 para homens e 60 para mulheres).

O salário para soldados da PMCE, que é o primeiro degrau da carreira, é de R$ 4.192,72.

Os candidatos devem ter o ensino médio completo e idade igual ou superior a 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias completos já na data da inscrição dos aplicantes.

Cronograma:

Inscrições: até 15 de setembro

Prazo final para pagamento da taxa: 16 de setembro

Prova objetiva: 7 de novembro

COREN

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) reabriu as inscrições para cargos de Enfermeiro Fiscal. Podem participar do certame, candidatos de nível superior, e para os cargos Técnico Administrativos, de nível médio. São ofertadas sete vagas, com salários de até R$ 5,1 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de custam R$ 100 para o nível superior e R$ 75 para o nível médio, podendo ser pagas até o dia 14 de setembro.

Cronograma

Reabertura das inscrições e solicitação de isenção da taxa de inscrição: até 27 de agosto;

Data limite para pagamento da taxa: 14 de setembro;

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 3 de outubro

Divulgação de gabaritos e padrão preliminares das provas: a partir das 19h de 5 de outubro

Divulgação de gabarito e resultados finais das provas objetivas e resultado provisório e padrão definitivo da prova discursiva: 26 de outubro.

Veja mais detalhes no edital completo.

FUNSAÚDE

Com 6 mil vagas imediatas, as inscrições para o concurso Funsaúde terminam no dia 30 de agosto. A FGV é a realizadora do certame.

>> Confira o edital

As vagas disponíveis são para a área assistencial e para a área administrativa, de níveis médio e superior. Do total e vagas, 1.040 são para médicos de 79 especialidades, com salários entre R$ 13.200 e R$ 23.833.

Para os outros cargos de nível superior, as remunerações serão de R$ 4.200 a R$ 9.350. Já para o nível médio, os salários variam entre R$ 2.200 e R$ 2.600.

Cronograma

Inscrições: até as 16h de 30 de agosto

Aplicação das provas: 24 de outubro

Envio de títulos para avaliação: 6 de dezembro a 13 de dezembro

Seleção pública

Além dos três concursos para todo o Ceará, Fortaleza lançou seleção pública para superintendente escolar e coordenador de distrito. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de setembro pelo Canal de Concursos e Seleções.

A remuneração para os candidatos servidores públicos será de R$ 3.368,16 no cargo de coordenador de distrito e R$ 1.902,00 para superintendente escolar.

Para os candidatos não servidores, o salário será R$ 3.951,71 para o cargo de coordenador de distrito e R$ 2.491,55 para superintendente escolar.