Seleção pública para gestores da Educação é lançada pela Prefeitura de Fortaleza; veja salários

A Prefeitura de Fortaleza lançou nesta quinta-feira (19), por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), uma seleção pública para superintendente escolar e coordenador de distrito. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de setembro pelo Canal de Concursos e Seleções.

A seleção pública é voltada para profissionais de nível superior da área da Educação, com ou sem vínculo na rede pública federal, estadual e/ou municipal, e com experiência mínima de dois anos de efetivo exercício no magistério.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição de R$ 135.

Etapas

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva, composta por 50 questões sobre leitura e interpretação de texto, raciocínio lógico, políticas educacionais e gestão escolar do Brasil, do Ceará e de Fortaleza e gestão pedagógica do processo de ensino aprendizagem.

Já a segunda etapa constará da análise de títulos e experiência profissional, apenas para os candidatos aprovados na primeira etapa.

Salários

A remuneração para os candidatos servidores públicos será de R$ 3.368,16 no cargo de coordenador de distrito e R$ 1.902,00 para superintendente escolar.

Para os candidatos não servidores, o salário será R$ 3.951,71 para o cargo de coordenador de distrito e R$ 2.491,55 para superintendente escolar.

Os candidatos aprovados na seleção serão lotados na Secretaria Municipal da Educação (SME), segundo critérios de conveniência e oportunidade, no interesse da administração pública.

A seleção pública é destinada à composição de um banco de profissionais para o provimento dos cargos em comissão.

Mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: (85) 3433-2987