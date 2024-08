Programa de trainee da Rede D’Or está com inscrições abertas; saiba mais

A Rede D’Or está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, voltado para pessoas com formação superior concluída ou prevista entre agosto de 2020 e dezembro de 2024, sem restrição de cursos. Não há exigência de experiência profissional ou conhecimentos de um 2º idioma.

Os participantes terão a oportunidade de desenvolver projetos estratégicos, construir uma rede de contatos com executivos da empresa e participar de uma trilha voltada para a formação de novas lideranças, com rotações em diferentes setores da empresa, desde hospitais até áreas corporativas

Após o término do programa, os trainees receberão acompanhamento para o desenvolvimento das carreiras.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 30 de setembro, em plataforma online. O processo seletivo contará com nove etapas, e o início do programa está previsto para janeiro de 2025.

Podem se candidatar pessoas de todo o País, porém, os interessados deverão possuir disponibilidade para viagens ao longo do programa e possíveis mudanças após o seu término. Além do Ceará, a Rede D’Or atua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Alagoas.

Benefícios

Os selecionados contarão com remuneração não divulgada e benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, TotalPass, auxílio-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, auxílio-viagem ao longo do programa e descontos em instituições de ensino.

Também são oferecidos acesso aos treinamentos da Academia Rede D’Or, auxílio-transferência (caso haja a necessidade de mudança de estado após o programa) e desconto em serviços e produtos de empresas parceiras da rede.