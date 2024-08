Força Nacional reforçará segurança em 8 estados durante o CNU; veja quais

O uso da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) foi aprovado como ação de apoio à aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no domingo (18). A decisão foi do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e as portarias com as autorizações para emprego do efetivo em Roraima, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso foram publicadas no Diário Oficial da União.

Dessa forma, até o momento, a Força Nacional de Segurança Pública, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuará em oito estados brasileiros.

Segundo a Agência Brasil, a pasta informou que a Força Nacional já recebeu a autorização dos governos estaduais para apoiar o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) na segurança e logística do certame no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, além de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Roraima.

Ao todo, os oito estados terão esquema de segurança com 135 agentes da Força Nacional, além de 450 servidores dos centros coordenados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 700 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 500 da Polícia Federal (PF) e 100 da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), num total de 1.885 servidores.

O Ministério da Justiça explicou que no caso dos demais estados brasileiros as tratativas com os governadores para receber a Força Nacional estão em andamento.

Ação durante CNU

A coordenação da ação será realizada sob coordenação da Polícia Federal, em articulação com os órgãos de segurança pública estaduais.

As equipes da Força Nacional permanecerão nos estados de sexta (16) e permanecerão até segunda-feira (19), após a realização do certame.

O número de pessoas destinado a cada uma dessas localidades obedece ao planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do ministério.